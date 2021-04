Krankenstand liegt in Essen leicht über dem Landesschnitt

Essen. Essener waren 2020 im Schnitt 16,34 Tage krankgeschrieben – mehr als im Landesschnitt. In Bonn, Düsseldorf oder Köln sind die Menschen gesünder.

Die Zahl der Krankschreibungen ist in Essen – wie in ganz NRW – im vergangenen Jahr gegenüber 2019 leicht gesunken. Damit liegt die Stadt im Landestrend. Allerdings war in Essen jeder Erwerbstätige im Durchschnitt 16,34 Tage krankgeschrieben. Damit liegt die Stadt leicht über dem Landesschnitt von 15,7.

Der aktuelle Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse (TK) zeigt, dass in allen Städten und Kreisen der Krankenstand leicht gesunken ist. Die geringsten Fehlzeiten hatten dabei die Erwerbstätigen in Bonn mit 11,17 Tagen. Mit 22,28 Fehltagen pro Kopf – also knapp doppelt so viel – belegt Gelsenkirchen den . ungeliebten Spitzenplatz. Damit setzt sich der Trend fort, dass Verwaltungsstädte wie Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster die geringste Anzahl an Fehltagen aufweisen – und die Ruhrgebietsstädte die höchsten. Essen verzeichnet dabei noch einen eher moderaten Wert.

Psychische Erkrankungen sorgen für die meisten Fehlzeiten

„Verantwortlich für die meisten Fehlzeiten waren im Jahr 2020 psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen“, erklärt dazu Barbara Steffens, Leiterin der TK Landesvertretung in NRW. Diese Diagnosen seien für durchschnittlich 3,19 Arbeitsunfähigkeitstagen pro Kopf verantwortlich und hätten damit um fast vier Prozent zugelegt.

Den nächst höheren Anteil haben laut Techniker Krankenkasse mit 2,86 Tagen Rückenerkrankungen, die leicht zurückgegangen seien. Ein auffälliger Rückgang um acht Prozent gegenüber 2019 sei bei den Atemwegserkrankungen (durchschnittlich 2,28 Fehltage) zu verzeichnen. Das sei wohl den verstärkten Hygiene- und Abstandsregelungen zu verdanken.