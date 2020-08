Kradfahrerin in Essen schwer verletzt - Autofahrer flüchtet

Essen. Bei einem Unfall auf der Hindenburgstraße hat eine 53-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Beteiligter Autofahrer machte sich aus dem Staub.

Nach einem Unfall mit einer schwer verletzten Kradfahrerin im Essener Westviertel sucht die Polizei nach einem Autofahrer, der sich aus dem Staub gemacht hat.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, war die 53-Jährige am 3. August gegen 10.45 Uhr auf der Hindenburgstraße in Richtung Ostfeldstraße unterwegs, als sie in Höhe des Waldthausenparks von einem schwarzen Auto (wahrscheinlich ein BMW) geschnitten wurde.

Deshalb stürzte die Frau mit ihrem Krad und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrer des Wagens flüchtete. Ein zweiter Pkw-Fahrer soll den Unfall beobachtet haben und den Unfallflüchtigen in einem kurzen Wortwechsel auf Russisch vermutlich aufgefordert haben zu bleiben - jedoch ohne Erfolg.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht jetzt Zeugen, vor allem den russischsprachigen Autofahrer. Möglicherweise kann jemand Hinweise zum Kennzeichen des flüchtigen Unfallfahrers machen. Anrufe werden unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 erbeten.

