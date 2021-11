Bei einem Sturz in Essen-Werden ist ein Kradfahrer schwer verletzt worden.

Polizei Essen Kradfahrer weicht Radfahrer in Essen aus und stürzt schwer

Essen. Bei einem Ausweichmanöver auf der Laupendahler Landstraße hat ein 47-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Er wollte eine Kollision vermeiden.

Bei einem Ausweichmanöver auf der Laupendahler Landstraße in Essen-Werden ist am Mittwochnachmittag ein Kradfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war der 47-Jährige in Richtung Werden unterwegs, als in Höhe der Gyrenkampstraße ein Radfahrer (73) vom gegenüberliegenden Gehweg aus auf die Straße und schließlich auf die Spur des Kradfahrers fuhr.

Bei dem Versuch, eine Kollision mit dem Senior zu vermeiden, stürzte der 47-Jährige und prallte auf geparkte Fahrzeuge. Ein Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen