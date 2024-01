Kostümverkauf: Theater wird zur Fundgrube für Essens Jecken

Essen Karneval feiern wie ein Opernstar: Für den Kostümverkauf im Essener Grillo-Theater wurde der Fundus aufgeräumt. Kleider erinnern an große Rollen.

Löwe, Eisbär oder Giraffe: In den Essener Kostüm-Geschäften wird in diesen Tagen ein Trend zu Tierkostümen ausgemacht. Wer sich für die anstehenden Karnevalstage aber noch eine originellere Kostümierung wünscht, der ist am Samstag, 27. Januar, im Café Central im Grillo-Theater richtig. Dort startet um 10 Uhr der traditionelle Kostümverkauf.

Die Kostümabteilung der Theater und Philharmonie Essen (TUP) hat nach eigenen Angaben wieder ausgiebig im Fundus gekramt und bietet rechtzeitig für die kommende fünfte Jahreszeit eine bunte Auswahl an Kleidern, Kopfbedeckungen und weiteren Accessoires aus abgespielten Inszenierungen von Oper, Ballett und Schauspiel an.

„Es gibt außergewöhnliche Einzelteile und handgefertigte Unikate, aber wir haben auch Kleidungssätze für Gruppen im Angebot“, erläutert Ulrich Lott, Kostümdirektor der TUP. „Es wird zum Beispiel Stücke aus den abgespielten Opern ‚La forza del destino‘ von 2007 und ‚Macbeth‘ aus dem Jahr 2013 geben.“

Verkauft werden die Kostüme, solange der Vorrat reicht, aber nicht länger als 15 Uhr. Kartenzahlung ist nicht möglich. Der Eintritt zum Kostümverkauf ist frei.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen