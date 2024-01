Kostenlose Ausflüge mit Kindern in Essen: Unsere Tipps

Essen Wer als Familie etwas unternehmen will, greift oft tief in die Tasche. Wir zeigen Angebote, die nichts oder maximal 5 Euro pro Person kosten.

Eintritt für Mutter, Vater und Kinder: Wer Freizeitprogramm mit der ganzen Familie plant, zahlt dafür oft nicht wenig. In unserem Familiencheck bemängelten einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass es zu wenig und zu wenig günstige Freizeitangebote in Essen für Kinder gebe. Wir haben einige Tipps für Unternehmungen gesammelt, die entweder nichts kosten oder mit maximal fünf Euro pro Person vergleichsweise preiswert sind.

Stadtteilbibliothek Huttrop

Die Stadtteilbibliothek in Essen-Huttrop soll Kinder wie Erwachsene zum Verweilen einladen. Foto: Niklas Schlottmann / FUNKE Foto Services

Die Bibliothek am Mählerweg 1 ist gerade renoviert worden. Hier können Groß und Klein herumstöbern. In der neuen Bücherei kann man nicht nur Bücher und Medien ausleihen, sie ist auch bewusst als Ort zum Verweilen, als eine Art Wohnzimmer konzipiert: Neben Sofas, Sesseln und Couchtischen gibt es Schreibtische, große Tische für gemeinsame kreative Aktivitäten, Sitzsäcke, Stufen, Rohre und ein Baumhaus mit Aufenthaltsqualität, in das sich die jungen Besucherinnen und Besucher zurückziehen können. Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren können hier – genau wie in allen anderen städtischen Bibliotheken – einen kostenlosen Bibliotheksausweis beantragen, mit dem sie Bücher und Medien ausleihen können. Einen Tagesausweis für Erwachsene gibt es für 4 Euro.

Öffnungszeiten: Montag 14 bis 18.30 Uhr, Dienstag und Mittwoch 10 bis 17 Uhr, Donnerstag 14 bis 18.30 Uhr, Freitag 10 bis 17 Uhr

Minigolf am Kattenturm

Mingolf-Bahnen gibt es mehrere im Stadtgebiet. Unser Tipp: Die Anlage am Kettwiger Restaurant Kattenturm nahe der namensgebenden historischen Ruine Kattenturm (Am Kattenturm 12). Auf der 18-Loch-Kunstrasen-Anlage zahlen Kinder bis einschließlich zwölf Jahren 3,50 Euro und Erwachsene 5 Euro. Eltern können bei gutem Wetter wahlweise auf der Sonnenterrasse sitzen und den Jugendlichen beim Spielen zusehen. Kleinere Kinder dürfen aus Sicherheitsgründen nur unter Aufsicht von Erwachsenen oder Begleitpersonen auf die Anlage.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11 bis 21 Uhr (letzter Einlass: 20 Uhr), Montag ist Ruhetag. Bei Regen geschlossen.

Wildgatter Heissiwald

Wildschweine gehören zu den Tieren, die Familien im Essener Heissiwald besuchen können. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

Wildschweine, Rehe, Hirsche und Mufflons erwarten Besucherinnen und Besucher im Wildgatter Heissiwald (Weg zur Platte in Bredeney). Der Besuch ist kostenlos, rund um die Uhr möglich und lässt sich mit einem Waldspaziergang verbinden. Außerdem gibt es einen Waldlehrpfad, auf dem man verschiedene Laubbäume, Nadelbäume und Sträucher kennenlernen kann.

Mineralienmuseum

Der Besuch des Mineralien-Museums in Essen-Kupferdreh ist kostenlos. Hier kann man in die Welt der Geologie, Biologie und Mineralogie eintauchen. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Geologie, Biologie und Mineralogie entdecken Familien im Mineralienmuseum in Kupferdreh (Kupferdreher Straße 141/143). Mit großen Bildern und Objekten sowie in 3D überliefert es die Geschichte des Lebens in den Themenkreisen „Stoff der Sterne – Staub der Galaxien“, „Kristallkammer“, „Was vom Leben übrig bleibt“, „Die kristalline Welt in uns“, „Mineralien in Flora und Fauna“, „Rohstoffe – Motor der Zivilisation“ und „Klang der Steine“. Der Eintritt ist frei. Regelmäßig finden im Museum Führungen, Workshops und Kindergeburtstage statt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Montag geschlossen.

Hespertalbahn

Mit der historischen Hespertalbahn fahren Erwachsene und Kinder in Essen für einen kleinen Preis entlang des Baldeneysees. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Eine einfache Fahrt mit der historischen Eisenbahn von Essen-Kupferdreh bis zum Haus Scheppen oder umgekehrt kostet für Kinder 2,50 Euro, für Erwachsene 4 Euro. Die Saison startet im Mai. An einigen Tagen fährt die Dampflok, an anderen die Diesellok. Auf dem Rückweg lässt sich dann ein schöner Spaziergang entlang des Baldeneyseeufers unternehmen. Der genaue Fahrplan ist unter www.hespertalbahn.de zu finden.

Schatzsuche in der City

Zur kostenlosen Schatzsuche unter dem Titel „Die Jagd nach dem wachsamen Hähnchen“ kann man in der City starten. „Rette die Stadt vor den Räubern und suche das wachsame Hähnchen. Nur du kannst es wecken und durch das Krähen die Wachen alarmieren. Schaffst du es, bist du der Retter der Stadt!“, heißt es in der Beschreibung. Man kann die Schatzsuche mit einem Smartphone oder einer Schatzkarte absolvieren. Die Schatzkarte, erhältlich für die Altersstufen sechs bis neun Jahre, zehn bis 13 Jahre und ab 14 Jahren, bekommt man in der Tourist-Info an der Kettwiger Straße 2-10. Für die digitale Schatzsuche braucht man ein Smartphone und die kostenlose App „Actionbound“. Weitere Informationen gibt es unter www.visitessen.de.

Grugapark

Der Grugapark in Essen bietet Familien mehrere Attraktionen. Foto: Jessica Hock / FUNKE Foto Services

Verschiedene Spielplätze, der historische Bauernhof, das vor kurzem renovierte und neu eröffnete Spielhaus, das Damwildgehege, Barfußpfad, Irrgarten: Der Grugapark hat für Familien einiges zu bieten. In den Sommerferien gibt es jeden Samstag und Sonntag um 15 Uhr kostenfreies Kindertheater in der Nähe des Eingangs Rollschuhbahn. Der Eintrittspreis beträgt für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren 1,50 Euro, für Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren 3 Euro und für Erwachsene 5 Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.

Öffnungszeiten: Der Park ist ganzjährig von 7.30 Uhr bis Sonnenuntergang geöffnet. Die Kassenöffnungszeiten sind derzeit 9 bis 16 Uhr.

Soccer-Golf auf Zollverein

Soccer-Golf ist eine Mischung aus Fußball und Golf. Auf Zollverein wird diese Sportart kostenlos für die ganze Familie angeboten. Ziel des Spiels ist, einen Fußball mit möglichst wenigen Schüssen durch einen Parcours mit neun Toren zu bringen. Ausgangspunkt ist der Infopunkt am Parkplatz A2, Gelsenkirchener Straße. Dort können Besucherinnen und Besucher Fußbälle und Score-Cards gegen Pfand ausleihen. Von der Zeche bis zur Kokerei führt die Spielstrecke mitten durch die besondere Architektur und Industrienatur des Welterbes. Übrigens: Die Strecke führt auch an der Parkour-Anlage auf dem Zollverein-Gelände entlang. Dort kann man den Ball kurz ruhen lassen und hüpfen, springen und hangeln.

Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und an Feiertagen sowie in den NRW-Ferien täglich zwischen 11 und 17 Uhr.

Museum Folkwang

Die Dauerausstellung im Museum Folkwang kann man sich kostenlos anschauen. Foto: Julian Heppe / FUNKE Foto Services

Die Dauerausstellung im Museum (Museumsplatz 1) kann man an allen Öffnungstagen kostenlos anschauen. Außerdem gibt es spezielle Aktionen für Familien, wie beispielsweise die Aktion „Familien sprechen über Kunst“, die sonntags um 15 Uhr stattfindet: kostenfrei mit Eintrittskarte und Teilnahmesticker, der ab einer Stunde vor Führungsbeginn an der Kasse erhältlich ist. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch 10 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag 10 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr, Montag geschlossen.

Skatepark und Parkouranlage Volksgarten

Im Krayer Volksgarten können Jugendliche aktiv werden: Hier gibt es eine Skate-Halfpipe, wo sie mit Inlineskates, Skateboards, BMX-Rädern oder Scootern herumdüsen können. Direkt daneben befindet sich eine Mischung zwischen Calisthenics-Park und Parkour-Anlage, in der man Parkour-Tricks üben oder Sportübungen mit dem eigenen Körpergewicht machen kann. Bei gutem Wetter bietet sich dazu ein Picknick im Park an.

Besuch im Schwimm- oder Freibad

Im Rüttenscheider Grugabad können sich Familien im Sommer abkühlen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Mit mehreren Hallenbädern, Kombibädern und Freibädern sowie einer Badestelle am Baldeneysee gibt es in Essen ein ganzjähriges Badeangebot. Schwimmen kann man zum Beispiel im Schwimmzentrum Rüttenscheid und im Grugabad, im Ostadtbad, im Sportbad Thurmfeld und im Stadtbad Kupferdreh. Laut Gebührentarif für die Essener Bäder zahlen Erwachsene 4 Euro und Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren 2,50 Euro. Kinder unter sechs Jahren haben kostenlosen Eintritt. Außerdem bieten die Bäder verschiedene Familienkarten an. Alle Öffnungszeiten sind unter www.essen.de zu finden.

Domschatz besichtigen

Schatzstücke aus dem 10. und 11. Jahrhundert im Essener Domschatz bilden die weltweit größte Sammlung ottonisch-salischer Goldschmiedekunst. Dazu gehören laut Bistum Essen Kunstwerke wie das Ensemble verschiedener Vortragekreuze, der goldene Buchdeckel des Theophanu-Evangeliars, das Essener Schwert sowie die kleine Lilienkrone. „Die Goldene Madonna im Dom ist die älteste vollplastische Marienfigur der Welt und das bedeutendste Kunstwerk im Ruhrgebiet“, so das Bistum. Erwachsene zahlen 5 Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche kommen kostenlos in die Schatzkammer.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr, Montag geschlossen.

Besuch auf dem Bauernhof

Ein Besuch auf dem Bauernhof bietet sich unter anderem in Fischlaken auf dem Mittelhammshof an. Kinder können dort die Kühe direkt im Stall besuchen und auch frische Milch für 1 Euro pro Liter kaufen. Die Kälbchen sind auf dem Hof in kleinen Boxen untergebracht, auch die Hühner kann man besuchen. Es gibt zudem einen kleinen Spielplatz und einen Hofladen, der bis zur Dunkelheit täglich geöffnet ist.

