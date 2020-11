Kosten: 463.000 Euro, Achse ist Teil des Luftreinhalteplans

Die Kosten für die Straßenbau-, Markierungs- sowie Beschilderungsmaßnahmen für die Umsetzung der Fahrradachse C betragen rund 463.000 Euro. Gedeckt werden diese aus Mitteln des Bundesförderungsprogramms „Saubere Luft“ in Höhe von 107.000 Euro sowie Mitteln aus den städtischen, eigenfinanzierten Töpfen für „Radwege an Hauptverkehrsstraße“ und „Erneuerung von Nebenstraßen“ in Höhe von 120.000 Euro bzw. 236.000 Euro.

Die Maßnahme Fahrradstraßenachse ist Teil des Vergleichs zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, der Stadt Essen sowie der Deutschen Umwelthilfe zur Umsetzung des Luftreinhalteplans, auf den sich die Akteure Anfang Dezember 2019 vor dem Oberverwaltungsgericht Münster geeinigt haben.

In Fahrradstraßen haben Radfahrer gegenüber Autos Vorrang, Autofahrer müssen sich an die Geschwindigkeit der Radfahrer anpassen. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Kennzeichnungen auf der Fahrbahn sollen einen Sicherheitsabstand von 50 Zentimetern vom Radverkehr zu parkenden Autos sicherstellen. Um das Sicherheitsgefühl der Radfahrenden zu erhöhen soll der Kfz-Durchgangsverkehr reduziert und auf Hauptverkehrsstraßen verlagert werden.