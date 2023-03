Kopfnuss im Bus verpasst - Polizei Essen fahndet mit Foto

Nach einem Angriff in einem Ruhrbahnbus fahndet die Polizei mit einem Foto nach einem Unbekannten.

Essen. Ein Unbekannter hat einen 53-Jährigen in der Linie 196 attackiert und verletzt. Die Polizei hat ein Foto des brutalen Angreifers veröffentlicht.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem Unbekannten, der im Essener Nordviertel einen Fahrgast der Ruhrbahn angegriffen hat. Das 53 Jahre alte Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war es am 14. Dezember gegen 20.15 Uhr in der Buslinie 196 zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. Nach Pöbeleien ging der Gesuchte auf sein Gegenüber los.

Er hielt den 53-Jährigen fest und verpasste ihm eine Kopfnuss. Zudem versuchte er ihn mit Fäusten zu schlagen. Danach stieg der Unbekannte an der Haltestelle Universitätsstraße aus und flüchtete über die Gladbecker Straße in Richtung Rheinischer Platz.

Wer Angaben zu dem Unbekannten auf dem Foto machen kann, sollte sich an die Polizei Essen wendenunter der Rufnummer 0201/829-0.

