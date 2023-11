Konzertevent: Peter Fox spielt 2024 wieder in Essen

Großartige Kulisse: Der Auftritt von Peter Fox am Essener Seaside Beach wurde in diesem Jahr von 20.000 Fans frenetisch gefeiert. 2024 gibt es eine Zugabe.

Essen Seaside-Beach: 20.000 Fans haben das Konzert des Seeed-Sängers in diesem Jahr gefeiert. 2024 kommt Peter Fox gleich noch mal an den Baldeneysee.

Peter Fox kommt zurück auf die Bühne am See. Nach seinem gefeierten Auftritt im August dieses Jahres gibt der Musiker 2024 ein weiteres Konzert am Seaside Beach. Am Samstag, 31. August 2024, will Peter Fox seine Fans unter freiem Himmel ein weiteres Mal mit bewährten Hits von „Schwarz zu Blau“ bis zu Titeln seines aktuellen Albums „Love Songs“ beglücken. Der exklusive Vorverkauf startet am Freitag, 1. Dezember 2023, ab 11 Uhr.

2023 war der Star der deutschen Rap- und Dancehall-Szene in Essen sehnlichst erwartet worden, nachdem die geplanten Auftritte der Band „Seeed“ am Seaside Beach im Jahr 2022 kurzfristig abgesagt werden mussten. Mit dem Solo-Auftritt hat es dann geklappt. 20.000 Besucher feierten am 26. August am Seaside Beach eine große Open-Air-Party, zu der Peter Fox mit Band, exzellenter Tanz-Truppe und aktuellem Album angerückt war.

Mittlerweile dürften die Fans beim Mitsingen der „Love Songs“-Titel sogar noch etwas textsicherer sein. Mit dem neuen Album hat Fox in diesem Mai nach 15 Jahren das erste Soloprojekt vorgelegt. 2008 hatte der Berliner mit seinem Debütalbum „Stadtaffe“ einen Riesenerfolg gelandet, der Song „Haus am See“ wurde ein Megaerfolg. Beim Konzert am Baldeneysee durfte der Titel natürlich nicht fehlen.

In Essen muss es dem Berliner Sänger jedenfalls so gut gefallen haben, dass er 2024 gleich wiederkommen möchte. Die Fans wird es freuen, die Tickets für sein 2023-Konzert waren in Windeseile weg.

Neben Peter Fox hat Seaside-Beach-Betreiber Holger Walterscheid für 2024 bereits das Berliner Duo „SDP“ angekündigt, das in Essen sein 25-jähriges Bandbestehen feiert. Weil die Tickets für das erste Konzert am 30. August sofort vergriffen waren, geben Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin am 29. August noch ein Zusatzkonzert. Weitere Konzertevents sollen für 2024 folgen, stellt Walterscheid in Aussicht.

Tickets kosten rund 68 Euro und sind ab dem 1. Dezember, 11 Uhr, unter eventim.de und peterfox.shop sowie ab dem 8. Dezember, 11 Uhr, an allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

