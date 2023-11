Pamela Falcon ist beim „Konzert in der Weihnachtszeit“ in der Essener Grugahalle dabei.

Musik-Event „Konzert in der Weihnachtszeit“ erstmals in der Grugahalle

Essen Neue Location, bewährtes Konzept: „Konzert in der Weihnachtszeit“ wechselt von der Philharmonie Essen in die Grugahalle. Was die Gäste erwartet.

Das „Konzert in der Weihnachtszeit“ hat in Essen schon Tradition. 14 Mal war die Essener Philharmonie bewährte Location für das stimmungsvolle Crossover-Event. In diesem Jahr präsentiert Veranstalter Igor Albanese beliebte Stars von Pamela Falcon bis Kathy Kelly nun an einem neuen Spielort. Am Donnerstag, 14. Dezember, geht das vorweihnachtliche Musikevent erstmals in der Essener Grugahalle über die Bühne.

Der Kinder-Show Chor „Kids on Stage“ steht auch schon mal mit Weltstars wie Robbie Williams, Udo Lindenberg, Helene Fischer oder Peter Maffay auf der Bühne. Foto: Albanese Music / WAZ

Das Programm setzt auch in seiner 15. Auflage auf Vielseitigkeit: Es gibt Klassik, aber auch Hardrock. Pop und Folk gehören ebenso zum Angebot wie Jazz und Soul. Dabei sorgen bekannte, aber auch weniger bekannte Künstler, alte Hasen und Newcomer für ein abwechslungsreiches Programm. Ein Abend ohne stilistische Grenzen - dafür stehen die Orchester, Bands und Musiker unterschiedlichster Genres und Nationalitäten.

Das „Konzert in der Weihnachtszeit“ ist damit auch immer wieder ein einmaliges Ereignis: Denn die beteiligten Künstler finden ohne tagelange Proben und besondere Vorbereitungen an diesem einen Abend zu einem harmonischen Ensemble zusammen. Sie lernen sich meist erst am Nachmittag vor dem Konzert kennen und machen einen schnellen Soundcheck, um am Abend die Improvisation zu zelebrieren. Allein das Repertoire, Tonlagen und Auftrittsreihenfolge werden vorher abgesprochen und dann geht es auch schon los.

Teil der Kelly-Family: Kathy Kelly kommt nach Essen. Foto: Kai Myller / WAZ

Auf der Bühne stehen Kathy Kelly von der „Kelly-Family“, die Ausnahme-Sängerinnen Pamela Falcon und Daisiana Lekatompessy, Supertalent Jay Oh, der Soul-Sänger Sir Jesse Lee Davis („The Magic Platters“), das beliebte Essener Pop Duo „Benny & Joyce“, die Sopranistin Helena Mamich, der Berliner Singer-Songwriter Danny Latendorf, der Rocksänger Lambert Blaß, das Beril Sun Streichquartett, die Harfenistin Elena Janzen und der Kinder-Show Chor „Kids on Stage“, der auch schon mal mit Weltstars wie Robbie Williams, Udo Lindenberg, Helene Fischer oder Peter Maffay auf der Bühne steht.

Die musikalische Leitung des Abends hat der Keyboarder Andreas Recktenwald, den man auch als Begleiter und Keyboarder von Sarah Connor, Stefanie Heinzmann oder Sasha kennt.

Tickets (zwischen 35 und 78 Euro) gibt es direkt über Albanese music unter Tel. 0170 779 7229 oder per Mail: info@albanese-music.de sowie über den Ticketlink konzerteinderweihnachtszeit.ticket.io

