Kontrolle: Autofahrer gibt Gas – Polizei setzt Heli ein

Essen. Ein 28-Jähriger fährt einfach weiter, als die Polizei ihn in Altenessen-Nord anhalten will. Später wird klar, dass er dafür gute Gründe hatte.

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei in der Nacht auf Donnerstag einen flüchteten Autofahrer (28) gesucht. Der Mann war an der Emscherstraße in Altenessen-Nord einfach weitergefahren, als Polizisten ihn zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhalten wollten.

Fahrt endete an einer Tankstelle in Gelsenkirchen

Polizei und Autofahrer lieferten sich eine Verfolgungsjagd über die A42. An einer Tankstelle in Gelsenkirchen endete die Jagd – der Fahrer ließ sich festnehmen. Schnell wurde klar, warum er nicht kontrolliert werden wollte: Die Kennzeichen an seinem Auto sind als gestohlen gemeldet, der Mann besitzt keinen Führerschein – und ein Drogentest fiel positiv aus.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]