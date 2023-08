Konto einer 89-Jährigen geplündert - Polizei Essen fahndet

Die Polizei fahndet nach einem Betrug in einer Bank in Essen-Borbeck.

Essen. Kriminelle haben einer Seniorin in Borbeck die EC-Karte gestohlen. Beim Geldabheben in einer Bank wurde einer der mutmaßlichen Täter gefilmt.

Zwei unbekannte Diebe haben in Essen-Borbeck einer 89-Jährigen die EC-Karte gestohlen, um damit Geld vom Konto der Seniorin abzuheben. Die Kamera eines Geldautomaten filmte einen der Täter, nach dem die Polizei nun mit einem Foto fahndet.

Wer diesen Mann erkennt. sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hatte die ältere Dame am April gegen 12.30 Uhr eine Bankfiliale an der Bocholder Straße besucht. Auf dem Weg zu ihrer Wohnanschrift, ein Mehrfamilienhaus an der Germaniastraße, wurde sie von zwei Männern verfolgt.

Das Duo sprach die 89-Jährige in ihrem Hausflur an, um sie abzulenken und die Karte aus ihrem Portemonnaie zu stehlen. Wenig später wurde das Geld am Automaten der Hausbank des Opfers abgehoben.

Wer den Mann auf dem Foto erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

