Nach Corona-Verstößen leitete die Bundespolizei am Essener Hauptbahnhof Verfahren ein.

Coronavirus Kontaktverbot: Bundespolizei greift am Essener Bahnhof durch

Essen. Sechs Personen mussten am Essener Hauptbahnhof des Platzes verwiesen werden. Die Männer und eine Frau verstießen gegen das Corona-Kontaktverbot.

Die Bundespolizei hat am Mittwoch am Essener Hauptbahnhof durchgegriffen und eine Gruppe von sechs Personen aufgelöst.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, sichtete eine Streife gegen 15 Uhr die Truppe, die sich trotz des Corona-Kontaktverbots ohne gebotenen Abstand an der Südseite des Hauptbahnhofs aufhielt. Daraufhin wurden die Identitäten der fünf Männer aus Essen (38/46/52), Duisburg (40) und Velbert (38) und die Identität einer 36-jährigen Essenerin aufgenommen. Anschließend wurden alle Personen im Sinne der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) sensibilisiert und Platzverweise gegen die Gruppe ausgesprochen.

Die Bundespolizei leitete sechs Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und diese weiter an die zuständigen Kommunen.

In diesem Zusammenhang bittet die Behörde die Bürgerinnen und Bürger, sich an die aktuell geltenden Richtlinien in NRW zur Verhütung von Infektionen und zum Schutze Aller zu halten. Damit verhindern sie auch vermeidbare Einsätze der Bundespolizei.