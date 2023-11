Komplizierte Löscharbeiten: Brand im Dachstuhl eines Hauses

Essen. Suche nach Brandherd gestaltete sich schwierig - für die Löscharbeiten wurden zwei Drehleitern eingesetzt und Zimmerdecken durchbrochen

Ein Dachstuhlbrand in Essen-Schonnebeck hat am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr beschäftigt. Mehrere Anwohner der Huestraße hatten wegen Rauchentwicklung am Dach eines Mehrfamilienhauses Alarm geschlagen. Am Einsatzort sei für die Feuerwehrleute nicht gleich ersichtlich gewesen, wo genau im Haus es brannte oder ob noch Menschen in dem Gebäude waren, heißt es im Einsatzbericht. Daher habe man zwei Trupps unter Atemschutz zur Erkundung in das Haus geschickt.

Mehr zum Thema

Die Überprüfung habe ergeben, dass alle Einwohner sich aus dem Haus gerettet hatten. Daher konnte sich die Feuerwehr auf die etwas komplizierte Brandbekämpfung konzentrieren. Nach längerer Suche sei das Feuer schließlich im Spitzboden lokalisiert worden.

Die Löschungsarbeiten mussten daher über zwei Drehleitern von oben angegangen werden. Dazu wurde auch die Decke zum Spitzboden durchbrochen. Die Löscharbeiten dauerten schließlich rund zwei Stunden. Durch den Brand im Dach und die anschließende Brandbekämpfung konnten drei Anwohnerinnen und Anwohner nicht in ihre Wohnung zurückkehren. Diese sind von der Stadt in einem Hotel untergebracht worden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Huestraße vollständig gesperrt werden. Was die Ursache des Brandereignisses ist, wird nun durch die Polizei ermittelt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen