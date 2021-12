Komplett erhaltene historische Mühle steht in Essen-Steele

Die alte Mühle an der Krayer Straße in Essen-Steele ist Thema einer umfangreichen Broschüre, die jetzt erschienen ist. Das Bild zeigt das Hauptgebäude mit den Eingangsstufen zur Mühle.

Essen-Steele. Aktuell ist eine Dokumentation über die Motormühle an der Krayer Straße erschienen, die 1917 in Betrieb ging. Was das Besondere an der Mühle ist.

Aus einer ehemaligen Schreinerei in Essen-Steele wurde eine Kornmühle.

in Essen-Steele wurde eine Kornmühle. Das historische Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz .

. Drei Generationen der Familie Wittkamp arbeiteten dort als Müller.

Nicht jede Mühle ist sofort als solche zu erkennen. Manchmal lebt man in der Nachbarschaft und weiß nichts von deren Existenz. So wird es vielen mit der Steeler Mühle an der Krayer Straße 42 in Essen gehen. Dabei ist sie durchaus bemerkenswert, handelt es sich doch um die letzte vollständig ausgestattete Mühle in Essen. Jetzt gibt es ein Buch über das Bauwerk mit interessanten Einsichten.

Verfasst haben es die Autoren Gabriele Mohr und der Mühlenbauer Rüdiger Hagen, die die Geschichte der Mühle für das Rheinische Mühlen-Dokumentationszentrum recherchiert haben. Das Besondere an der Steeler Mühle: Sie war eine der ersten Motormühlen in der Umgebung, errichtet von Anton Wittkamp zwischen 1913 und 1917. Und sie ist die einzige Essener Mühle, die so gut erhalten ist. Wann genau die Mühle ihren Betrieb eingestellt hat, konnten die Autoren trotz intensiver Recherche nicht eindeutig ermitteln.

Die Inneneinrichtung der historischen Mühle ist noch komplett erhalten. Foto: Silvia Wolf 2018 / LVR

In den 1950er Jahren sei dort aber auf jeden Fall noch gemahlen worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe die Mühle eine wichtige Rolle bei der Versorgung der notleidenden Bevölkerung gespielt. „Dort wurde Gerste gemahlen, und Gerstenbrei macht satt.“

Dass das Bauwerk von den Bürgern nicht unbedingt als Mühle wahrgenommen werde, liege an der versteckten Lage, aber vielleicht auch an ihrem elektrischen Antrieb, so Gabriele Mohr. „Windmühlen mit auffälligen Flügeln oder Wassermühlen mit Rad werden da schon eher wahrgenommen.“

Alte Mühle in Essen-Steele steht nicht unter Denkmalschutz

Gabriele Mohr ist für das Rheinische Mühlen-Dokumentationszentrum in Duisburg tätig, das die Dokumentation „Die Steeler Mühle“ jetzt in Zusammenarbeit mit dem Steeler Archiv herausgegeben hat. Unterstützung erhielten die Autoren auch von der städtischen Denkmalpflege, obwohl die Mühle kein eingetragenes Denkmal ist, und dem Landschaftsverband Rheinland. „Der fehlende Denkmalschutz ist bedauerlich, aber dazu bräuchte es ein Konzept“, so die Mühlenexpertin.

Statt der erwarteten Wassermühle fanden die Autoren und der Fotograf eine historische Elektromühle vor, als sie 2018 das Gebäude, das einer Eigentümergemeinschaft gehört, besichtigen und die Ausstattung dokumentieren konnten. „Wir haben damals alles vermessen und die Geschichte der Mühle aufgearbeitet“, erzählt Gabriele Mohr. Das Faszinierende sei, dass die gesamte technische Einrichtung noch vorhanden sei und den letzten Betriebszustand zeige.

Das Gebäude-Ensemble wurde in den letzten 100 Jahren mehrfach umgebaut

Wie die anderen Gebäude dort genutzt werden, wisse man nicht. Die Steeler Mühle liegt an der Krayer Straße (die früher Gelsenkirchener Straße hieß) in einem Hinterhof im sogenannten Steeler Rott, einem Gebiet, das erst um 1900 baulich erschlossen wurde. Erreichbar ist sie nur durch ein Tor. Das eigentliche Mühlengebäude aus Ziegelsteinen ist laut Mohr ein Teil einer Gesamtbebauung, die aus einem dreigeschossigen Wohnhausblock zur Straßenseite, der Mühle mit Anbau, Nebengebäuden und Innenhof bestehe. Die Mühle wurde nach der Betreiberfamilie auch Motormühle Wittkamp genannt. Wohnhaus und Mühle waren 1905 als Backsteingebäude errichtet worden und beherbergten zunächst eine Schreinerei.

Im Steeler Archiv präsentierten (v.l.) Gaby Klich, Harald Vogelsang, Rüdiger Hagen, Gabriele Mohr, Margarete Witelmann und Manfred Driehorst die neue Dokumentation zur Steeler Mühle. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Anton Wittkamp, dessen Brüder sich in Witten und Dortmund niederließen, stammte aus dem westfälischen Lüdinghausen und hatte Gelände und Gebäude zwischen 1913 und 1917 erworben und die Schreinerei zur Mühle umgebaut. Sein Ziel war es, Korn auf Steinen zu mahlen und vor allem die Landbevölkerung, aber auch die zahlreichen Bergleute in der Umgebung mit nahrhaftem Essen zu versorgen. Auch Tierfutter, zum Beispiel für Tauben, wurde dort später hergestellt. „Da Teile in der Mühle offensichtlich älter als 100 Jahre sind, gehen wir davon aus, dass Wittkamp teils gebrauchte Gegenstände eingesetzt hat.“

Auch alte Dokumente, wie diese Geflügelfutter-Rezepte, fanden sich noch bei der Besichtigung der historischen Mühle durch das Experten-Team im Jahr 2018. Foto: Silvia Wolf 2018 / LVR

Im Laufe der Jahre seien weitere Umbauten erfolgt. Als Wittkamp sich dort niederließ, hatte er bereits Erfahrungen in dem Geschäft. Bereits 1903 hatte er am Bahnhof Steele-West eine Wassermühle übernommen. Dort sei später das Restaurant „Mühlenhof“ gebaut worden. „Durch den Steinkohlebergbau sind Wassermühlen im Ruhrgebiet sehr verbreitet gewesen“, sagt Gabriele Mohr.

Letzter Müller verkaufte noch bis 2009 Kartoffeln auf dem Steeler Markt

Dokumentation enthält viele Fotos und Zeichnungen Das Buch „Die Steeler Mühle“ von Gabriele Mohr und Rüdiger Hagen ist gegen eine Schutzgebühr von sieben Euro beim Verein Steeler Archiv, Hünninghausenweg 96, erhältlich. Informationen auf www.steeler-archiv.de . Die Dokumentation hat 85 Seiten mit zahlreichen Fotos, Zeichnungen und Tabellen und ist in einer ersten Auflage von 100 Stück erschienen.

Der Betreiber der Steeler Mühle, die 2018 zum Verkauf stand, hatte auch einen Landhandel, um sein Mehl, aber auch Saatgut und Kartoffeln zu vermarkten. Letzter Müller nach Anton Wittkamp sen. und Anton Wittkamp jun. sei Bernhard Wittkamp gewesen. „Den kennen noch viele Bürger vom Steeler Markt“, weiß Manfred Driehorst vom Steeler Archiv. Bernhard Wittkamp habe als Enkel des Mühlengründers den Betrieb seit 1972 geführt und noch bis 2009 auf dem Steeler Markt Kartoffeln und Zwiebeln verkauft.

