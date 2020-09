Wahl in Essen Kommunalwahl in Essen: Ergebnisse, Analysen, Überraschungen

Essen. Die Rats- und Oberbürgermeisterwahl in Essen ist gelaufen. Alles Wissenswerte zu den Gewinnern und Verlierern und zu Überraschungen im Überblick.

Nach der Kommunalwahl ist in acht von neun Essener Bezirksvertretungen die CDU stärkste Kraft. Sie braucht aber Partner für die Mehrheitsbildung. Wie die neuen Mehrheitsverhältnisse jetzt aussehen, lesen Sie hier.

Einen Absturz erlebte auch die SPD im Rat der Stadt Essen. 21 Stadtverordnete wird die SPD nur noch in den Stadtrat entsenden. Nur sieben Kandidaten erhalten ein Direktmandat, vor sechs Jahren waren es noch 31. Was sonst auffällt, lesen Sie hier.

Ein Feiertag für die Essener CDU

Auf einem Bauernhof in Kettwig feierte die Essener CDU den Wahlsieg. Auf Alkohol mussten die Christdemokraten verzichten, auf OB Kufen lange warten. So lief die Wahlparty der CDU.

Essen ist tiefschwarz: CDU-Kandidat Thomas Kufen erhielt in allen Stadtteilen die meisten Stimmen. Wo der alte und neue OB besonders hervorstach.

Grüne sind glücklich, hätten sich aber „mehr gewünscht“

Essens Grüne konnten deutlich zulegen. Erstmals in ihrer Geschichte gab es Direktmandate. OB-Kandidat Mostofizadeh hätte sich aber „mehr gewünscht“, wie er einräumt.

Hinter CDU, SPD und Grünen schiebt sich die AfD auf den vierten Platz im Stadtrat: Weit vor den Linken und der FDP. Erfolge gibt es für die AfD vor allem im Norden.

Wahlbeteiligung in Essen

Wie üblich war die Wahlbeteiligung im Essener Süden deutlich höher als in weiten Teilen der Stadt. So haben sich etwa in Haarzopf 68,7 Prozent der Wahlberechtigten an der Kommunalwahl beteiligt, während es im Ost- und Nordviertel nur knapp 28 Prozent waren. Stadtweit lag die Wahlbeteiligung bei 48,06 Prozent.

Dass sich in Essen vielerorts nichtsdestotrotz am Sonntag Schlangen bildeten, liegt zum einen sicher daran, dass die Schlangen wegen des Hygiene-Abstands bis auf die Bordsteine reichten, wo Wähler normalerweise im Vorraum warten. Zum anderen spielt wohl auch eine Rolle, dass es dieses mal vier bzw. fünf Wahlzettel (Integrationsratswahl) gab, statt zwei bzw. drei wie vor sechs Jahren. Dem Vernehmen nach dauerte das Kreuzchensetzen deshalb bei manchem Wähler länger als sonst.