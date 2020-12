„Kommissar Zufall“ hilft: Beute im Bahnhof Essen gefunden

Essen. 44-Jähriger wurde überprüft, weil an seinem Ausweis etwas nicht stimmen sollte. Dabei fanden Polizisten gestohlene Kleidung im Wert von 520 Euro.

Eigentlich haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 44-jährigen Dortmunder im Essener Hauptbahnhof überprüft, weil sie Unregelmäßigkeiten an seinem Ausweisdokument feststellten. Dass sie dabei am Montagabend Diebesgut im Wert von 520 Euro fanden, verdanken sie „Kommissar Zufall“.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, wurde der Mann zunächst mit zur Wache genommen. Dort schauten sich die Einsatzkräfte seine mitgeführte Tasche an. Darin fanden sich fünf neuwertige Kleidungsstücke samt Preisetiketten. Zudem konnten an allen Kleidungsstücken kleine Beschädigungen festgestellt werden. Offenbar waren Diebstahlsicherungen gewaltsam entfernt worden.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Aufenthaltskarte des Mannes zwar um ein echtes Dokument handelte. Jedoch stellte sich auch heraus, dass die Kleidungsstücke in einem Geschäft im Einkaufszentrum am Limbecker Platz entwendet worden waren.

Da der Inhaber Strafantrag wegen Ladendiebstahls stellte, leitete die Bundespolizei ein entsprechendes Verfahren gegen den wegen mehrerer Diebstahlsdelikte polizeibekannten Mann ein.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]