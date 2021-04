Kollision von Auto und Krad fordert zwei Verletzte in Essen

Essen. Eine Autofahrerin hat in Heidhausen einen Kradfahrer samt Sozius vermutlich übersehen. Es kam zu einem Zusammenprall auf der Bergische Landstraße.

Ein Zusammenprall zwischen einem Auto und einem Motorrad in Essen-Heidhausen hat am Donnerstagabend zwei Verletzte gefordert.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, befuhr ein 26 Jahre alter Velberter gegen 18.55 Uhr mit seinem Krad die Bergische Landstraße in Fahrtrichtung Velbert. In Höhe der Straße An der Kuhl kollidierte er mit dem braunen Mazda einer 31-jährigen Essenerin, die gerade aus einer Grundstückszufahrt nach links auf die Bergische Landstraße in Richtung Essener Innenstadt abbiegen wollte.

Der 26-jährige musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden, sein gleichaltriger Sozius kam mit leichteren Blessuren davon. Die Mazda-Fahrerin erlitt einen Schock, der kurzzeitig behandelt werden mussten, so die Polizei.