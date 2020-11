Kollision mit Streifenwagen in Essen: Fahrer schwer verletzt

Bei einer Kollision mit einem Streifenwagen ist ein 61 Jahre alter Autofahrer am Dienstagabend in Essen-Steele vermutlich schwer verletzt worden. Eine Beamtin, die am Steuer des Einsatzfahrzeugs saß, erlitt leichte Verletzungen, ihr Kollege auf dem Beifahrersitz kam mit dem Schrecken davon, berichtete Polizeisprecherin Judith Herold am Dienstag.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Polizisten unterwegs zu einem Einsatz zu einem Krankenhaus. Mit Blaulicht und Sirene fuhren sie von der Krayer Straße „langsam bei Rot in die Kreuzung ein“, so Herold, um nach links auf die Grenoblestraße abzubiegen. Dabei kam es zu dem Zusammenprall mit dem Auto des 61-Jährigen. Der Pkw krachte in die Fahrertür des Streifenwagens.

Der Unfallort wurde abgesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen. (j.m.)

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]