Kokain für Werden: Polizei Essen lässt Dealerbande hochgehen

Essen. Die Polizei hat eine Dealer-Bande festgenommen, die vor allem mit Kokain in Essen-Werden handelte.

Die Polizei hat am Mittwoch eine Dealer-Bande hochgenommen, die vor allem im Bereich Werden tätig war und vor allem mit Kokain gehandelt hat. Zivil-Polizisten griffen in einer Wohnung an der Alfredstraße/Bredeneyer Straße zu. Gefunden wurden bei zwei Tatverdächtigen (31 und 39 Jahre alt) 50 Tütchen fertig abgepacktes Kokain, in der Wohnung lagerten außerdem weitere 100 Gramm. In einer anderen Wohnung fanden die Polizisten außerdem 1000 Gramm mutmaßliches Kokain, außerdem Streckmittel und Ecstasy-Tabletten.

Werdener Bürger hatten mit Hinweisen tatkräftig geholfen. Die Ermittlungen dauern an.

