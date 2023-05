Kofferklau im RE2: Bundespolizei sucht zwei Tatverdächtige

Essen. Zwei Unbekannte sollen im RE2 einen Koffer gestohlen haben. Die Bundespolizei veröffentlicht Fotos der Verdächtigen und erbittet Zeugenhinweise.

Die Bundespolizei fahndet nach Kofferdieben: Im RE2 von Münster nach Düsseldorf haben Unbekannte einem Ehepaar einen Koffertrolley geklaut. Jetzt wird mit Hilfe von Fotos aus der Überwachungskameras nach den Tatverdächtigen gesucht.

Die Bundespolizei fragt: Wer kennt die beiden Männer auf den Lichtbildern? Foto: Bundespolizei

Der Kofferklau passiert am 18. Oktober 2022 gegen 12.25 Uhr im RE2 kurz vor dem Halt Mülheim Foto: Bundespolizei

Der Koffer-Diebstahl ereignete sich bereits am 18. Oktober 2022. Gegen 12.25 Uhr habe sich ein Ehepaar (24 und 29 Jahre) im oberen Abteil des Regionalexpress von Münster nach Düsseldorf befunden. Offenbar handelt es sich um Touristen aus Südkorea. Beim Halt im Hauptbahnhof Mülheim hätten die Geschädigten festgestellt, dass sich ihr silberfarbenes Gepäckstück nicht mehr an dem zuvor abgestellten Platz befand. Der Wert des Koffers samt Inhalt wird mit rund 2200 Euro beziffert. Offenbar geschah der Diebstahl kurz vor dem Halt in Mülheim.

Koffer samt Inhalt hat einen Wert von rund 2.200 Euro

Beim nächsten Halt in Duisburg erstattete das junge Paar Anzeige gegen Unbekannt. Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der bisher unbekannten Tatverdächtigen an. Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Zum Tatzeitpunkt trug einer der Verdächtigen eine dunkelblaue Jeanshose, einen schwarzen Pullover, sowie eine schwarze Steppjacke. Der andere Mann trug eine helle Jeanshose in sogenannter Destroyed-Optik und eine schwarze Jacke. Die Bundespolizei fragt: Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zu den Aufenthaltsorten der Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jede anderen Polizeidienststelle entgegen.

