Essen Das Stadionsingen wird diesmal doppelt so groß wie 2022. Otto Rehhagel singt „Oh Tannenbaum“, und auch sonst sind Gänsehautmomente angesagt.

Es war mit Abstand der größte Weihnachtschor der Stadt: Aus mehr als 3000 Kehlen erklangen im Dezember 2022 im Stadion an der Hafenstraße Klassiker wie „Oh Tannenbaum“ und „Feliz Navidad“, und viele, die vor einem Jahr dabei waren, berichteten von einem schönen Erlebnis. Das kann am Donnerstag (21.12.) womöglich noch getoppt werden: 6000 Teilnehmer erwartet die Stiftung „Creative Kirche“ als Veranstalter beim nunmehr zweiten Stadionsingen in Essen. Beginn ist um 17 Uhr.

Die erwartete Verdoppelung der Besucherzahl basiert auf dem Kartenvorverkauf und ist ein schöner Erfolg für das Event. „Viele Menschen suchen etwas Besonderes in der Weihnachtszeit, da haben wir einen Nerv getroffen“, sagt Nicole Giese, Sprecherin der Stiftung. Die Kooperation mit Rot-Weiss Essen und anderen Partnern laufe sehr gut, schon vor einem Jahr sei man sehr zufrieden gewesen. Gleichwohl sind noch Plätze frei im Stadion, auch spontan könne man noch kommen, die Kassen öffnen am Donnerstag um 16 Uhr.

Mit Kerzen, Mütze und besinnlicher Stimmung: Das Weihnachtssingen im Stadion steht vor der Tür. Foto: Socrates Tassos / Essen

Sangesfreudige Prominenz ist ebenfalls wieder am Start. Wie im Vorjahr ist Meistertrainer Otto Rehhagel dabei und stimmt „Oh Tannenbaum“ an, RWE-Vereinsmusiker Sandy Sandgathe will mit seiner bekannt rauen Stimme „In der Weihnachtsbäckerei“ singen, Liedermacher Volker Rosin gibt Songs zum Besten. Gerade die Anziehungskraft von „König Otto“ ist nicht zu unterschätzen. Eine Mutter, die vor einem Jahr zum Weihnachtssingen mit ihrem Sohn gekommen war, antwortete auf die Frage, warum: „Weil ich ein Weihnachtsfan bin, ich singe gerne und ich möchte Otto Rehhagel sehen.“

Natürlich steht das gemeinsame Singen im Vordergrund und soll wie bei der Premiere für Gänsehautstimmung sorgen. Der stimmgewaltige Stadionchor unter der Leitung von Sängerin und Chorleiterin Miriam Schäfer wird „Stille Nacht“ und weitere bekannte Lieder intonieren. Begleitet wird der Chor nach Angaben der „Creativen Kirche“ von Martin Drazek am Piano und Wolf Codera am Saxofon.

Besucher sind eingeladen, wieder viele weihnachtliche Accessoires zu tragen

„Das Weihnachtssingen wird 90 Minuten dauern – wie beim Fußball, nur ohne Pause“, sagt Nicole Giese mit Blick auf den zeitlichen Rahmen der Veranstaltung. In dieser Zeit wird übrigens nicht nur gesungen. „Es wird wieder ein Krippenspiel geben – mit einem Esel als heimlichen Star“, so Giese. Natürlich können die Besucherinnen und Besucher auch diesmal wieder Weihnachtsdeko mitbringen und weihnachtliche Kleidung und Accessoires tragen. Möglichst viele Weihnachtsmützen und leuchtende Lichterketten sollen helfen, im ohnehin schon rot-weißen Stadion an der Hafenstraße für besinnliche Atmosphäre zu sorgen.

Allein das unsichere Wetter und die Anreise könnten diesmal die Stimmung ein wenig trüben. Wegen der bekannten Sperrung der A 42 sind alle Stadtstraßen im Raum Vogelheim/Altenessen potenziell überlastet, darunter auch die Anfahrtswege zum Stadion. Um zeitlichen Stress zu vermeiden, empfiehlt der Veranstalter daher eine möglichst frühe Anreise. Idealerweise sollten Bus und Bahn genutzt werden, rät Nicole Giese.

Infos und Tickets:

Als selbstständige, gemeinnützige kirchliche Stiftung entwickelt und veranstaltet die „Creative Kirche“ mit Sitz in Witten seit fast 30 Jahren bundesweite Großveranstaltungen. Aus einem Chorprojekt entstanden, ist sie laut eigener Aussage inzwischen deutschlandweit einer der größten Anbieter für Projekte und Events im Bereich Pop- und Gospelmusik und veranstaltet Festivals, Konzerte, Tourneen und Workshops.

Tickets für das Weihnachtssingen in Essen sind im Internet über www.stadionweihnachtssingen.de oder in jeder Eventim-Vorverkaufsstelle oder direkt an der Stadionkasse erhältlich. Kinder unter 6 Jahren nehmen kostenfrei teil (Buchung für die Platzauswahl notwendig). Ermäßigte Tickets kosten 5 Euro, Erwachsene zahlen 12 Euro pro Person.

