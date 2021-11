Kodi in Essen-Steele öffnet nach der Flutkatastrophe wieder

Essen-Steele. Die Filiale von Kodi in Essen-Steele wird im Dezember wieder geöffnet. Das Unternehmen kündigt das bewährte Sortiment und ein neues Konzept an.

Gab es zuletzt in Steele mit der Schließung des Elektromarktes Saturn schlechte Nachrichten, steht nun eine Wiedereröffnung im Stadtteil an: Der Verkauf in der Kodi-Filiale beginnt am Montag, 6. Dezember, wieder. Geschlossen war der Haushaltswaren- und Drogerie-Discounter, weil der Standort vom Hochwasser im Sommer betroffen gewesen ist.

Geschlossen wurde die Filiale wegen der Schäden, die das Hochwasser angerichtet hatte. „Große Wassermassen wurden durch die Gullydeckel hochgedrückt und flossen durch den Lagerzugang in die Filiale. Ware wurde aus den Regalen gespült und verteilte sich im gesamten Verkaufsraum“, beschreibt Nina Werner, Verantwortliche für das Marketing und die Unternehmenskommunikation.

Die Filiale in Essen-Steele an der Bochumer Straße 13 besteht seit 1984

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung auf Hochtouren. Im Zuge der Sanierung wird die Filiale auf das neue Filialkonzept angepasst. Der Verkaufsraum soll offen und hell, die Einrichtung modern sein, heißt es dazu.

Zuletzt blieb Lidl im Hauptbahnhof für mehrere Wochen geschlossen, da die Deutsche Bahn über dem Markt die Gleis-Anlagen aufwendig untersucht hatte. Die Wiedereröffnung verzögerte sich dann.

Die Kodi-Filiale an der Bochumer Straße 13 besteht seit 1984, gegründet wurde es drei Jahre zuvor in Oberhausen. Zum Sortiment des Discounters zählen neben Haushalts- und Drogerieartikeln, veganen Lebensmitteln, Tierbedarf, saisonaler Dekoration und Elektrogeräten auch Schreibwaren und Textilien.

Nun freue sich das Verkaufsteam darauf, seine langjährigen Kundinnen und Kunden diese Artikel ab dem 6. Dezember wieder anbieten zu können. Die Filiale öffnet dann montags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr, samstags von 9 bis 15.30 Uhr.

