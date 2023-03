Kochen, gärtnern, helfen – Neues Online-Portal für Essener

Essen-Heisinger. Ein Portal von Nachbarn für Nachbarn: Das gibt es nun für Essen-Heisingen mit Kontakt zu Gruppen, die sich um Natur, Essen und Mobilität kümmern.

Eine Blumenwiese auf dem Grundstück, auf dem kürzlich noch Mehrfamilienhäuser standen, bunte Baumbeet im Dorfkern und ein Gemeinschaftsgarten auf dem Gelände der Grundschule: Die Heisinger Gartengruppe hat sich einiges vorgenommen und ist nun gestartet. Das ist allerdings längst nicht das einzige Vorhaben, das aus den Heisinger Kongressen hervorgegangen ist. Es gibt noch weitere Gruppen, die sich um und in ihrem Stadtteil kümmern – um Nachbarn oder gesundes Essen etwa.

Geht es nach engagierten Heisingern, soll es bald Gruppen geben, deren Mitglieder sich gegenseitig helfen, gemeinsam Musik machen oder kochen. Fünf Mitstreiter um Ursula Podeswa, die auch zur Heisinger Bürgerschaft zählt, kümmern sich dafür nun auch um eine neue Internetseite (www.unser-heisingen.de), um zu informieren und die Menschen zusammenzubringen. Von Heisingern für Heisinger lautet das Motto der Initiative. Die bietet zudem einen regelmäßigen Newsletter, den man abonnieren kann.

„Unser Heisingen“ versteht sich als Arbeitsgruppe zwischen den Heisinger Kongressen, die in der Zukunft weiterhin ein- bis zweimal im Jahr stattfinden sollen. „Wir möchten eine Schnittstelle der verschiedenen Gruppierungen und Interessengruppen in Heisingen sein und Zusatzangebote zu den schon vorhandenen aktiven Vereinen und Verbänden initiieren“, kündigt Ursula Podeswa an.

Besser miteinander kommunizieren und frühere Missverständnisse ausräumen

Wie groß das Interesse ist, gemeinsam etwas im Stadtteil zu verändern oder neu ins Leben zu rufen, das zeigte sich gleich beim ersten Kongress im November, zu dem rund 100 Besucher und Besucherinnen gekommen sind. Es ging einerseits darum, dass die beteiligten Akteure im Stadtteil besser miteinander kommunizieren und frühere Missverständnisse ausräumen wie vermeiden. Andererseits wurde auch rasch der Wunsch deutlich, gemeinsam anzupacken und etwas zu unternehmen.

Wo sich die Wohnsiedlung von Vivawest am Baderweg/Bogenstraße befand, könnte bis zum Neubau der geplanten Mehrfamilienhäuser eine Wildblumenwiese wachsen, schlägt die Gartengruppe vor- Foto: Filzen

Schon zu dem Zeitpunkt wurden zahlreiche Themengebiete benannt: vom Erhalt des katholischen Pfarrzentrums, über die Heisinger Geschichte und eine Generationengruppe bis zu jungen Familien, Nachbarschaftshilfe, Ernährungs- und Kochgruppe.

„Auf Anregung des Heisinger Kongresses haben wir eine Planungsgruppe gebildet, die verschiedene Vorschläge umgesetzt hat“, berichtet Ursula Podeswa. Sie haben die Homepage gestaltet, auf dem Berichte über Ereignisse (Führung durchs Pfarrzentrum) ebenso stehen wie kleine Geschichten (Zusammentreffen beim Bäcker). Es gibt Kontakt zu den Gruppen, die noch Verstärkung suchen. Darunter fällt die Nachbarschaftsgruppe für diejenigen, die Hilfe benötigen oder beim Einkaufen, Tiere betreuen, Pflanzen gießen helfen möchten. Gestartet ist bereits die Mobilitätsgruppe, an der sich Interessierte noch beteiligen können.

Pflanzen- und Samentauschbörse in Essen-Heisingen geplant

Eine Pflanzen- und Samentauschbörse wird es am, Samstag, 25. März, geben (14 bis 17 Uhr, bei „Wild und bunter“, Lanfermannfähre 78). Zu den Öffnungszeiten des Geschäftes Blumenfanatasie, Bahnhofstraße 43, können zudem wie schon in den Vorjahren die Sämereien und Pflanzen kostenlos abgeholt oder abgegeben werden. Die Gruppe, die sich um die Zukunft des Pfarr-/Bürgerzentrums bemühen wird, trifft sich in den kommenden Wochen erneut, um weiter an einem Konzept zu arbeiten.

Heisinger Terminkalender und Kontakt Wer auf der Internetseite „Unser Heisingen“ unter „Termine“ schaut, findet einen Kalender der Bürgerschaft Heisingen, den Nutzer ebenfalls abonnieren können. Dieser bietet eine gut sortierte Übersicht über Angebote wie Nordic Walking, Handarbeits- und Seniorengesprächskreis sowie dem Spazier-Treff „Willst Du mit mir geh’n“ bietet. Wer ausgehen möchte, findet Restaurants aufgelistet mit Adresse und Kontaktdaten. Notiert sind auch Vereine, Ferienwohnungen und Angebote aus dem Bereich Musik und Kultur. Verwiesen wird auch auf bereits bestehende Gruppen wie „Heisingen klimaneutral“ oder das Seniorennetzwerk Heisingen, auf die Gemeinden sowie auf Schulen, Kitas, Spielplätze und Jugendtreffs. Kontakt zu Annika Franzen von der Gartengruppe: 0156-78234707.

Nun geht es auch für die Gartengruppe los, die Annika Franzen betreut. Ursula Podeswa nennt bereits einige ganz konkrete Pläne: „Die Baumbeete, die wir bepflanzen werden, liegen vor der deutschen Bank, vor dem alten Pastorat, am Hagmanngarten und an der Ecke Stemmering / Bahnhofstraße vor dem Laden Blumenfantasie.“

Geht es nach den Wünschen der Hobbygärtner soll eine Wildblumenwiesen auf der Brachfläche entlang des Baderweg entstehen, wo das Wohnungsunternehmen jüngst eine alte Wohnsiedlung abgerissen hat. Bis nun dort der Baustart für neuen Wohnraum ansteht, möchten die Heisinger, die Fläche für Insekten nutzen. „Wir haben Bürgermeister Rolf Fliß bereits gebeten, diese Genehmigung für uns bei Vivawest einzuholen“, sagt Ursula Podeswa.

Gemeinschaftsgarten und Wildblumenwiese sollen in Essen-Heisingen entstehen

Einen Gemeinschaftsgarten oder Bürgergarten stellen sich die Heisinger Gärtner wiederum auf dem Schulhof der Georgschule vor. Dort gebe es bereits Hochbeete, die Annika Franzen mit Schülern und Schülerinnen pflegt. Zudem gebe es mehr Platz und auch bereits weitere Hochbeete, die bisher noch nicht bepflanzt seien. Ein Bürgergarten an dieser Stelle hätte auch den Vorteil, dass die Pflanzen auch während der Ferienzeit gepflegt werden könnten, denn der Schulhof sei zugänglich. Auch für dieses Vorhaben werden noch Mitstreiter gesucht.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen