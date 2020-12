Essen. Die Gerichte eines Kita-Kochs in Essen-Rüttenscheid kommen bei Kindern super an. Jetzt gibt’s das Ganze als Kochbuch –für Eltern zum Nachkochen.

Was können Eltern tun, deren Kinder immer nur Nudeln, Pizza und Pommes essen wollen? Profi-Koch Björn Stockmann weiß Rat: „Ausprobieren, mutig sein, nicht aufgeben!“ Er kocht täglich für mehr als 100 Kinder der Kita Brassertstraße (Rüttenscheid). Jetzt hat der Förderverein der Einrichtung ein Kochbuch mit Stockmanns Rezepten herausgegeben – für alle Eltern, die in ihrer Küche nicht mehr weiterwissen.

Das spiralgebundene Heft (12,50 Euro) vereint 20 Rezepte, saisonal sortiert, nach denen original auch in der Kita gekocht wird. Und die nachweislich erfolgreich sind – auch wenn sie gar nicht nach Kinderessen klingen: „Bärlauch-Risotto mit Kirschtomaten“, „Pfifferling-Reispfanne mit Blaukrautsalat“, „Schupfnudel-Sauerkrautpfanne mit Bohnensalat“.

Björn Stockmann, gebürtiger Gelsenkirchener , kochte nach seiner Ausbildung in vielen verschiedenen Restaurants – bis ihn vor knapp drei Jahren die Aussicht auf eine geregelte Arbeitszeit und faire Bezahlung in die Kita Brassertstraße lockte. Von den 50 städtischen Kitas haben 34 ihren eigenen Koch oder ihre eigene Köchin – ab 48 Kindern, berichtet Stefanie Kutschker vom Jugendamt der Stadt Essen, ist den kommunalen Einrichtungen vorgeschrieben, das Essen täglich selbst zu kochen und nicht Vorgewärmtes anliefern zu lassen.

„Was Björn hier etabliert hat, habe ich noch nie erlebt“

„Wir hatten immer gute Köche“, sagt Eve Everett, die Leiterin der Kita Brassertstraße (fünf Gruppen, zurzeit 104 Kinder). „Doch was Björn hier etabliert hat, habe ich so noch nie erlebt.“ Seine Mahlzeiten seien mittlerweile so erfolgreich, dass Mütter zu Hause gerne einen Trick anwenden: Weigert sich ein Kind am Tisch, das Essen zu probieren, erzählt man einfach, das Gericht sei aber „von Björn“. Dann läuft’s. Oder: Sie kochen es gleich ganz nach.

Dabei war Björn Stockmann am Anfang seiner Zeit in der Kita enttäuscht, „wie viele Essen mittags zurückkamen“. Was nach ausgefeiltem pädagogischen Konzept klingt, entspringt Stockmanns natürlichem Ehrgeiz, seinen Job gut zu machen: „Also hab’ ich mich mittags zu den Kindern gesetzt und beobachtet, wie und was sie essen. Was sie aussortieren, was besonders gut ankommt, und ich habe sie immer wieder gefragt.“ Also lernte Stockmann zum Beispiel: Pilze funktionieren geschmacklich – aber ihre Konsistenz finden viele Kinder schwierig. „Das ist eklig im Mund“, hieß es häufig. „Also habe ich angefangen, Pilze zu pürieren.“ Oder: Gemüse, das Kinder erst mal wenig attraktiv finden – Aubergine zum Beispiel – kann man prima als Schnitzel tarnen mit Panade.

Kochbuch ist nicht online erhältlich Das Buch „Kochen mit Björn“ ist nicht online erhältlich. Es hat keine ISBN-Nummer und kann deshalb auch nicht bestellt werden. Zu beziehen ist es derzeit direkt in der Kita Brassertstraße sowie in den Geschäften Papeterie Petersen (Rüttenscheider Straße, 0201 774174) oder im Spielzeuggeschäft „Rü-Rabauken“ (Franziskastraße 31, 0201 6156881). Das Buch kostet 12,50 Euro. Der Erlös geht komplett an den Förderverein der Kita Brassertstraße.

Und grundsätzlich: „Man muss Kinder an Geschmack heranführen mit Gewürzen. Warum also nicht mal Liebstöckel in die Linsensuppe tun?“ Liebstöckel? Viele kennen es auch als „Maggikraut“. Grundsätzlich ist Stockmanns Devise: „Wenn etwas nicht gut ankommt, heißt das nicht, dass ich das nicht mehr zubereite.“

Kochbuch steht professionellen Werken in nichts nach

Das Kochbuch, das jetzt in einer Auflage von 550 Stück erschienen ist, erhebt zu Recht den Anspruch auf Professionalität. „Alle Eltern, die zur Realisation beigetragen haben, haben ihr Bestes gegeben – unentgeltlich, denn der Erlös kommt dem Förderverein zugute“, sagt Melanie Labus vom Förderverein. Ein Vater, der im Verlagswesen arbeitet, hat Druck und Produktion ermöglicht. Ein anderer Vater, der in Rüttenscheid ein Fotostudio betreibt, hat das Ganze sehr ansprechend bildlich in Szene gesetzt.

Im Stadtteil fand man auch Sponsoren – das Buch, das nicht im üblichen Handel erhältlich ist, kann zum Beispiel im Stadtteil Rüttenscheid in der Papeterie Petersen oder im Spielzeuggeschäft „Rü-Rabauken“ gekauft werden, ist aber auch in der Kita erhältlich. „Mehr als 300 Exemplare sind schon weg, wenn sie ausverkauft sind, drucken wir nach“, sagt Melanie Labus. Von der Idee bis zur endgültigen Fertigstellung verging kein Jahr – dass Corona die Produktion erschwerte, muss man wohl nicht extra betonen.

