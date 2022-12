Ein Mann wurde bei einem Kneipenstreit in Essen im Gesicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Auseinandersetzung Kneipenstreit in Essen endet mit Schnittwunden im Gesicht

Essen. In der Essener Gaststätte „Zum Pümpchen“ am Kopstadtplatz wurden einem Mann Schnitte im Gesicht zugefügt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem Streit in der Gaststätte „Zum Pümpchen“ am Kopstadtplatz wurden einem Mann in der Nacht zum Donnerstag Schnittwunden im Gesicht zugefügt. Zu der Verletzung kam es im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung. Das teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

Der Einsatz von Polizei und Rettungsdienst ereignete sich um 0.13 Uhr und habe nicht lange gedauert. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

