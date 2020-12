Verkehr Knall am Baldeneysee Essen: Quad geht in Flammen auf

Essen. Ein sogenanntes Quad, ein Geländefahrzeug, ist am Donnerstag am Baldeneysee-Ufer in Flammen aufgegangen.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Donnerstagabend an der Straße Stauseebogen in Essen-Heisingen ein sogenanntes Quad in Flammen aufgegangen. Quads sind kleine Gelände-Fahrzeuge mit vier dicken Reifen, die vor allem von jungen Leuten gefahren werden.

Um kurz vor fünf Uhr am späten Nachmittag schreckte ein Knall die Bürger in Heisingen und Kupferdreh auf – der Knall war an weiten Teilen des Baldeneysee-Ufers zu hören. Anschließend, berichten Zeugen, habe es schwarzen Rauch und eine große Flamme gegeben. Es war offenbar der Fahrzeug-Halter selbst, der dann die Feuerwehr rief. Angaben der Behörde zufolge war das Fahrzeug nicht angesprungen, und der Halter hatte es die steile Straße herunterrollen lassen – dabei muss das Fahrzeug in Brand geraten sein. Verletzt wurde niemand.