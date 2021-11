Klinikclowns Essen besuchen kranke Kinder jetzt auch digital

Essen. Seit über 20 Jahren besuchen die Klinikclowns kranke Kinder in der Uniklinik Essen. Im Dezember erweitern sie ihr Angebot. Was genau geplant ist.

Die Klinikclowns aus Essen bieten in diesem Dezember digitale Hausbesuche für kranke Kinder an. Bei dem kostenlosen Angebot schalten sich Wilma, Wolke, Anton und Elfie live per Video zu den Kindern nach Hause, heißt es in einer Mitteilung des Essener Vereins Clownvisite. Benötigt wird entweder ein Computer, ein Tablet oder ein Smartphone – möglichst mit Kamera und Ton.

„Wir können gemeinsam spielen und Quatsch machen. Bei unserem digitalen Hausbesuch können die Kinder einfach nur zuschauen oder uns Aufgaben geben. Auf jeden Fall wird es nicht langweilig – oder wir langweilen uns einfach gemeinsam“, so der Verein.

Klinikclowns besuchen Uniklinik seit 20 Jahren regelmäßig

Seit fast 20 Jahren kommen die ausgebildeten Klinikclowns wöchentlich in die Uniklinik Essen. Sie bringen Ablenkung, Leichtigkeit und Lachen zu den Kindern, Jugendlichen und deren Familien. Gerade im Krankenhaus sind die kleinen Patientinnen und Patienten psychisch herausgefordert – und unter Corona-Bedingungen noch mehr, teilt der Verein mit.

Manche Kinder werden zuhause weiter behandelt. Sie können nun auch dort Besuch von den Clowns bekommen. Eine Behandlung in der Uniklinik ist übrigens keine Voraussetzung für den Clownbesuch.

Alles zu Terminen, Anmeldung und weiteren Infos unter unter www.clownsvisite.de oder per Email an info@clownsvisite.de.

