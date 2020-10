Klinik-Liste: Universitätsmedizin Essen belegt Spitzenplatz

Laut Focus-Klinikliste belegt die Universitätsmedizin Essen den Spitzenplatz in der Metropolregion Ruhr sowie in Westfalen.

Essen. Auf der aktuellen Klinikliste des Magazins Focus belegt die Universitätsmedizin Essen den Spitzenplatz im Ruhrgebiet. In NRW ist sie auf Rang 3.

Die Universitätsmedizin Essen mit ihren Standorten Uniklinikum, Ruhrlandklinik, St. Josef Krankenhaus Werden sowie Herzchirurgie Huttrop belegt laut der aktuell erschienen Focus-Klinikliste den Spitzenplatz in der Metropolregion Ruhr sowie in Westfalen. In NRW ist die Universitätsmedizin Essen unter rund 350 Krankenhäusern von Platz 4 auf Platz 3 geklettert; bundesweit belegt sie unter etwa 2000 Kliniken Platz 19.

Insgesamt hat die Focus-Klinikliste 21 Fachbereiche der Universitätsmedizin Essen ausgezeichnet, Schwerpunkte dabei sind etwa die Onkologie, die Kardiologie und Herzchirurgie, die Neurologie und Neurochirurgie sowie die Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Spitzenmedizinische Versorgung auch für alle Patienten

„Wir freuen uns, dass unsere medizinische und pflegerische Leistungsfähigkeit erneut vom Focus ausgezeichnet wurde“, sagt Prof. Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin Essen. Es handle sich um eine „Bestätigung der hervorragenden Arbeit unserer rund 8.500 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Man setze in Zeiten der Corona-Pandemie weiter alles daran, auch für alle nicht von Covid-19 betroffenen, aber teils schwerkranken Patienten die „spitzenmedizinische Krankenversorgung“ aufrecht zu erhalten.

„Die Auszeichnung des Focus ist auch ein Ritterschlag für die reibungslose Zusammenarbeit und die enge Kooperation in unserem Klinikverbund“, betont Thorsten Kaatze, Kaufmännischer Direktor der Universitätsmedizin Essen. An allen Standorten profitierten die Patienten von einer Krankenversorgung auf universitärem Niveau.

Pflege als zentraler Bestandteil der Behandlung

Pflegedirektorin Andrea Schmidt-Rumposch ergänzt, dass die Pflege ein zentraler Bestandteil der medizinischen Versorgung sei. Die jetzige Auszeichnung sieht sie als „große Motivation, uns auch weiterhin mit viel Empathie um die uns anvertrauten Menschen zu kümmern“.