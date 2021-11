Protest Klimaprotest in Essen:

Essen. Umweltaktivisten der Organisation „Robin Hood“ protestieren zur Stunde mit einer Aktion in Essen. Thema ihres Protests ist der Braunkohle-Abbau im Rheinischen Revier.

Neuer NRW-Ministerpräsident Wüst (CDU) äußert sich zu Kohleausstieg 2030

Das Thema Kohleausstieg war am Mittwoch auch Thema im Düsseldorfer Landtag. In seiner ersten Regierungserklärung rückte der neue NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) von der bisherigen Energiepolitik der schwarz-gelben Landesregierung ab. Er sagte: „Für mich ist klar: Wir sind in Nordrhein-Westfalen zu einem Ausstieg aus der Kohle auch schon 2030 bereit und wollen alles dafür tun, dass uns das gelingt.“

Auch weitere Umsiedlungen am Rande des rheinischen Braunkohlereviers stellte er in Frage und erklärte, „dass wir so viele Dörfer wie möglich erhalten“.

Die Absichten von Wüst dürften bei den Klimaaktivisten durchaus positiv aufgenommen worden sein. Im Vorfeld der Aktion wurde seitens „Robin Hood“ bereits am Mittwochnachmittag auf die Ankündigungen Wüsts zu einem Kohleausstieg 2030 Bezug genommen.

Trotzdem, so hieß es in einer Mitteilung, sollen auch jetzt noch Menschen für den Braunkohle-Abbau enteignet und Dörfer für den Braunkohletagebau zerstört werden. „Welch ein Irrsinn“, teilte n die Umweltaktivisten mit.

„Robin Wood“: Aktivisten kletterten bereits auf den Zollverein-Doppelbock

Es ist nicht der erste Protest von „Robin Wood“ in Essen. Bei einer Aktion gegen den Braunkohleabbau und die geplante Rodung des Hambacher Forstes waren Ende August 2018 beispielsweise Aktivisten auf den Zollverein-Doppelbock geklettert und hatten ein Protestbanner aufgehängt. Ein Jahr zuvor hatte „Robin Wood“ in einer verbotenen Aktion ein großes Banner vor der Zentrale des Energiekonzerns RWE am Opernplatz gehisst und einen Polizeieinsatz ausgelöst.

