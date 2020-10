Klima-Aktivisten blockieren Straßen im Essener Nordviertel

Unangemeldete Versammlungen haben am Freitagnachmittag für Polizeieinsätze auf der Grillostraße und der Gladbecker Straße im Essener Nordviertel gesorgt: Zwei Dutzend mutmaßlich linke Aktivisten haben Kreuzungen besetzt und mit einer Sitzblockade den Verkehr auf der B224 lahm gelegt. Mit von der Partie sind augenscheinlich Mitstreiter der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion, die immer wieder zu zivilem Ungehorsam aufruft.

Wie Polizeisprecher Peter Elke erklärte, berate die Polizeiführung momentan, wie sie mit der Demonstration unter anderem in Höhe der RWE-Niederlassung umgeht. So lange werden sich Verkehrsteilnehmer wohl in Geduld üben müssen. (j.m.)

