Klein gegen Groß: Henri aus Essen gegen Elyas M´Barek

Essen. Der 12-jährige Henri aus Essen macht bei der Sendung „Klein gegen Groß“ mit. Am Samstag ist das Duell im Fernsehen zu sehen. Worum es dabei geht.

Filme mag Henri Fischbach aus Essen sehr, besonders seit dem Corona-Lockdown. Nun bringt den 12-Jährigen sein Hobby sogar ins Fernsehen: Er macht bei der ARD-Sendung „Klein gegen Groß“ mit. In der Show treten Kinder gegen Prominente an, in Henris Fall ist das Elyas M´Barek. Den bekannten Schauspieler hat er bereits bei der Aufzeichnung in Berlin im Januar kennengelernt. „Er ist sehr nett“, erinnert sich Henri an seine viertägige Reise in die Hauptstadt, auf der ihn seine Mutter begleitete.

Doch um was geht es bei der Wette eigentlich? „Ich erkenne 50 Filme nur anhand eines einzigen Bildausschnitts“, behauptet der Junge aus Haarzopf selbstbewusst. M´Barek, seinen Kontrahenten, kennt man aus Film und Fernsehen – wie etwa aus „Türkisch für Anfänger“ und „Der Fall Collini“. Der Mann ist also vom Fach. Das Duell der beiden wird am Samstagabend ab 20.15 Uhr im Ersten zu sehen sein.

Klein gegen Groß: Henri aus Essen sieht sich Aufzeichnung an

Dann wird auch der 12-jährige Henri vor dem Fernseher sitzen, zusammen mit seiner Familie und seiner Hockey-Mannschaft vom HC Essen 1899. Er selbst weiß natürlich schon, wie das Duell ausgegangen ist, da die Show bereits aufgezeichnet worden ist; seine Mannschaftskollegen hingegen nicht, er darf bis zur Ausstrahlung nichts verraten.

Zurück zur Wette: In dieser müssen Henri und Elias M´Barek vier Filmausschnitte aus bekannten Filmen erkennen. Je nach Länge des Ausschnitts werden drei bis null Punkte vergeben. Je mehr die Kamera dabei aus dem Ausschnitt herauszoomt, desto mehr kann der Spieler erkennen, ergo: desto weniger Punkte gibt es. Alle Film-Genres werden bedient: Von Dirty Dancing über Star Wars bis hin zu Toy Story.

Klein gegen Groß: Henri kennt nun viele Filmausschnitte

Henri erklärt: „Man erkennt die Filme anhand der Kameraeinstellung, des Lichts und der Farbe. Die meisten Ausschnitte habe ich schon erkannt, nachdem ich den Film ein einziges Mal geguckt habe.“ Vor dem Fernseher saß der Essener in den vergangenen Wochen oft. Seine Mutter habe ihm viel geholfen. Zeichentrickfilme zu erkennen sei ihm schwerer gefallen als Spielfilme, da die Bilder sich oft ähneln würden. Mutter Kati Fischbach ergänzt zur Vorbereitung auf die Sendung: „Wir haben die ganzen Filmausschnitte auch erst im Januar bekommen, deshalb war die Vorbereitungszeit recht kurz.“

Welcher der Filme hat Henri besonders gut gefallen? Der 12-Jährige muss nicht lange überlegen: „Jumanji“. Doch wenn man ihn zu oft sehe, dann könne der Fantasyfilm irgendwann langweilig werden. Die Marvel-Reihe, Star Wars und James Bond seien hingegen auch nach mehreren Wiederholungen noch spannend.

Klein gegen Groß: Henri spielt Hockey beim Essener Hockeyclub

Mutter Kati erklärt, wie es ihr Sohn in die Show schaffte: „Beworben hat er sich vor zwei Jahren. Während Corona musste man sich ja beschäftigen, man hatte ja Zeit.“ Kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres sei dann plötzlich und unerwartet die Zusage des Senders gekommen. Henris ursprüngliche Idee, sich nur mit Star-Wars-Filmen zu beschäftigen, hatten die Verantwortlichen der Sendung kurzerhand auf insgesamt 50 Filme unterschiedlichen Genres ausgeweitet. Mehr Arbeit also für den Jungen aus Haarzopf.

Neben Filmen interessiert sich der Siebtklässler auch für Computerspiele, Basketball und Darts. Er malt gerne und spielt Hockey. Über seinen Verein habe es auch schon einen Fernsehbericht gegeben. Früher hat Henri auch Theater gespielt. Seine Mutter: „Da merkt man, dass er schon mehrmals vor der Kamera oder Publikum stand. Er war während der Fernsehshow-Aufzeichnung weniger aufgeregt als ich.“

Die Aufzeichnung in Berlin ist beiden gut in Erinnerung geblieben. Alle Kandidaten und Kandidatinnen der Show hätten sich bei der Aufzeichnung der Show im Studio gegenseitig die Daumen gedrückt. Mit einigen von ihnen habe Henri auch immer noch Kontakt.

>>> Info: Insgesamt neun Duelle

Bei der Show „Klein gegen Groß“ gibt es am Samstag ab 20.15 Uhr neun Duelle zwischen Kindern und Prominenten zu sehen. Aus Essen ist der 12-jährige Henri dabei. Er tritt in einem Duell gegen Elyas M´Barek an.

Andere Prominente sind unter anderem: Reinhold Messner, Ralf Schmitz und Ingolf Lück.

