Klage über „ruppigen“ Umgang mit Fußgängern in Essen-Werden

Essen-Werden. Uneinigkeit bei Anwohnern und Stadt: Ist der Übergang von der Grafenstraße zu Haus Fuhr gefährlich? Was ein Betrunkener damit zu tun hat.

Unübersichtlich und gefährlich: Im vergangenen September mahnte eine Bürgereingabe in der Bezirksvertretung (BV) IX die Verkehrssituation für Fußgänger auf der Heckstraße in Höhe der Kreuzung Haus Fuhr und Grafenstraße an. Der Vorschlag: Ein Zebrastreifen oder eine barrierefrei zu bewältigende „Querungserhöhung“ könnten an dieser Stelle für mehr Sicherheit sorgen. Jetzt liegt dem Ortsparlament eine Stellungnahme der Stadtverwaltung vor. Und die sieht für derlei bauliche Veränderungen derzeit „keine vordringliche Notwendigkeit“. Eine Veränderung wird es allerdings trotzdem geben.

Heckstraße in Essen-Werden ist Teil einer Tempo-30-Zone

Das Ziel der Bürgereingabe: eine sichere Verbindung „der Fußgängerzone Grafenstraße mit der Fußgängerzone Haus Fuhr“. Denn: Nicht nur Pkw- und Lkw-Fahrer, auch Radfahrer gingen an dieser Stelle „ziemlich ruppig und fordernd mit den Fußgängern um; die Querungshilfe würde ein klares Signal setzen“. Insbesondere dann, wenn statt der „üblichen Ausführung“ eine Variante gewählt würde, die eine Tempoverringerung „erzwänge“, also beispielsweise mittels „Übergangssteinen“ oder „circa fünf Zentimeter aus dem Straßenniveau zeigender Straßenoberfläche in einer sich absetzenden Farbe“ als weiteren „visuellen Ansatz“.

Tatsache allerdings ist: Schon jetzt liegt die Heckstraße innerhalb einer Tempo-30-Zone. Die Stadtverwaltung verweist außerdem darauf, dass die Straße Haus Fuhr „fälschlicherweise als Verlängerung der Fußgängerzone Grafenstraße gesehen“ werde. Vielmehr diene die verkehrsberuhigte Zone ausgewiesene Sackgasse nicht zuletzt zur Erschließung der Eiergasse. „Insofern sind zu Fuß Gehende beim Queren der Heckstraße an dieser Stelle dem Fahrverkehr untergeordnet und müssen den Vorrang des Kraftverkehrs beachten.“

Behindertenparkplatz auf der Heckstraße in Essen-Werden fällt künftig weg

Nachgegangen ist die Verwaltung dem Sachverhalt nichtsdestotrotz – und kommt zu einem klaren Ergebnis: „Eine Überprüfung der Sichtbeziehungen gemäß den Richtlinien für Stadtstraßen hat ergeben, dass insbesondere für zu Fuß Gehende, die aus der Straße Haus Fuhr kommen, die Sichtbeziehung durch den Behindertenparkplatz beeinträchtigt wird. Nach Rücksprache mit der Verkehrsbehörde wird der Behindertenstellplatz nicht mehr benötigt. Das Amt für Straßen und Verkehr wird dort eine Zick-Zack-Linie markieren lassen.“ Für weitere Maßnahmen bestehe indes kein Anlass.

Im Stadtteil selbst sieht man die Sachlage etwas anders. Gerade zur „Rush Hour“, also zum Schulbeginn und Schulschluss, heißt es in der Bürgereingabe, nutzten diese Stelle „hunderte Schülerinnen und Schüler, die es über die Fußgängerzone Grafenstraße zu den Bushaltestellen Brück- und Abteistraße führt“. Eine Querungshilfe würde vor diesem Hintergrund als zusätzlicher Sicherheitsaspekt wahrgenommen und fördere zudem „einen stadtteilverbessernden Ansatz zum Modal Split“ und die „Ortskernverbesserung“.

Der „falsche Zebrastreifen“ in Essen-Werden im August vergangenen Jahres. Foto: Polizei Essen

Betrunkener hatte falschen Zebrastreifen aufgemalt

Erst im August vergangenen Jahres hatte eine „eigenwillige Kunstaktion“ genau diese Problematik auf der Heckstraße aufgegriffen. Damals hatte ein offenbar angetrunkener Mann einem mehr oder minder deutlich zu erkennenden Zebrastreifen auf Höhe Haus Fuhr aufgemalt. Statt weißen Blöcken zog er allerdings lediglich Streifen, die an die Buchstabenfolge LLJJO erinnerten. Die Begründung des damals 48-Jährigen: Die Kinder des nahen Kindergartens sollten gefahrlos über die Straße kommen. Erreicht hatte er letztlich genau das Gegenteil. Die Kinder nutzten die falsche Markierung tatsächlich; Autofahrer waren zum Abbremsen gezwungen, und es kam zu mehreren gefährlichen Situationen. Zudem musste die Fahrbahn damals aufwändig gereinigt werden, Feuerwehr und Tiefbauamt rückten aus. Gegen den Mann selbst wurde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Die BV IX tagt am Dienstag, 28. Februar, ab 16 Uhr im Rathaus Kettwig am Bürgermeister-Fiedler-Platz 1. Das Thema „Querungshilfe Heckstraße“, derzeit Punkt fünf der Tagesordnung, liegt den Ortspolitikern lediglich zur Kenntnisnahme vor.

