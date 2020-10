20 Jahre gibt das Projekt „Zusammen Kunst erleben“ (ZKE) des Künstlerpaares Bednarek schon kreative Hilfestellungen. Die aktuelle Ausstellung in der Zeche Königin Elisabeth dreht sich um das Engel-Motiv. Mal sarkastisch, mal kitschig oder rotzfrech dargestellt.

Der Essener Maler regte die Schüler zu mutigen Darstellungen an, wie er erklärt: „Wir wollten ihre Kreativität fördern, sie sollten sich eigene Motive erarbeiten.“ Sein Ratschlag: Mut zu kitschigen oder auch sarkastischen Darstellungen. Und: keine Tabus.

Engel sind schon lange keine religiöse Ikone mehr

Ein Engel mit anhängender Mundschutzmaske, gemalt von Malschülerin Michaela Vollgrebe, wird aktuell in der Malschule von Eugen Bednarek gezeigt. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Paul Klee erschuf in seiner Zeichnung „Angelus Novus“ ein Wesen, das viele inspirierte. Der Philosoph Walter Benjamin interpretierte die Figur als den „Engel der Geschichte“. Und Jahre später ließ der Filmregisseur Wim Wenders den Schauspieler Bruno Ganz mit Flügeln über den Dächern Berlins segeln, um traurig auf die getrennte Stadt herunterzuschauen.

Der Engel ist also schon lange keine religiöse Ikone mehr, sondern stellt philosophische Fragen. Diese Welt eröffnete sich auch den Teilnehmern der Malschule, als Eugen Bednarek Bücher mit Bildern von Klee oder anderen Klassikern aufschlug.

Der Essener kennt sich mit der Engel-Figur aus: „Es ist mein Lieblingsmotiv.“ Trotzdem zeigt er sich überrascht vom Ergebnis: „Auf diese breite Skala der Interpretationen war ich gar nicht vorbereitet.“ Zwei Ausstellungen sind am Ende entstanden.

Bis zu 400 Gäste sollten zur Vernissage kommen

Von November letzten Jahres bis in diesen Sommer hinein hat er mit seiner Frau Wanda Korfanty-Bednarek zwei Malschulen geleitet – eine für Erwachsene, eine für Kinder. Eigentlich hätten sie die Werke in einer Vernissage mit bis zu 400 Gästen präsentiert. Corona durchkreuzte diesen Plan. Dabei feiert das Künstlerpaar in diesen Tagen gleichzeitig ein Jubiläum: 20 Jahre gibt das soziokulturelle Projekt „Zusammen Kunst erleben“ Laien und Kindern die Chance, sich kreativ mit Pinsel und Farbe auszutoben.

Was vor 20 Jahren in der Zeche Königin Elisabeth begann und dort immer noch zu Hause ist, hat sich zur Erfolgsgeschichte entwickelt: Denn gerade hier, in Frillendorf, prägen mitunter Armut und Ungerechtigkeit den Lebensalltag vieler Menschen – gerade der Kleinsten. Daher wirbt das Künstlerpaar für eine Patenschaft beim ZKE, mit dem kindliche Kreativität gefördert werden kann.

Kinder haben die Engel rotzfrech vom Himmel geholt

Wohin die Spenden fließen könnten, das demonstriert aktuell die kleine Galerie. Denn die Fünf- bis 13-Jährigen, die an der Malschule teilnahmen, haben den Engel rotzfrech vom Himmel geholt. Und etwa ins Gewand von Popstar Billie Eilish gesteckt. Aber auch Hunde oder Katzen werden als engelsgleiche Haustiere verehrt.

Ähnlich kreativ zeigten sich die 70 Erwachsenen. Vor allem, als sich die Corona-Krise anbahnte, erst in China, dann in Italien. Die Bilder verarbeiten auch die Pandemie. Plötzlich erschien die Krankenschwester als Engel, der den infizierten Globus umarmt.

Werk auf einem kargen, grauen Hintergrund mit einem kleinen Spiegel

„Diese Welt braucht eigentlich Engel“, sagt Eugen Bednarek. Alle Teilnehmer kreierten ihre eigene Version: Die einen aktualisierten das Friedensmotiv, andere feierten die Natur oder präsentierten Umweltaktivistin Greta Thunberg. Auf einem Werk ist auf einem kargen, grauen Hintergrund ein kleiner Spiegel angebracht. Die Botschaft an den Betrachter ist simpel wie ermunternd: „Du selbst kannst ein Engel sein.“

