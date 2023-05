Kitaplatz-Misere: Essens Kita „Karlsson“ soll dagegen helfen

Essen-Nordviertel. In Essen fehlen 1000 Kitaplätze. Einige werden jetzt im Nordviertel geschaffen – allerdings nicht pünktlich zum kommenden Kita-Jahr.

Karlsson vom Dach aß gerne Fleischklöße, mochte Kinder und half seinem schüchternen Freund Lillebror mutig und selbstsicher zu werden. Ein Ohr für andere zu haben und Verantwortung zu übernehmen, das wünschen sich die Verantwortlichen auch für die Mädchen und Jungen, die bald in der neuen Kita „Karlsson“ im Essener Nordviertel ein- und ausgehen. Die Zeit drängt, schließlich meldete die Stadt zuletzt, dass zum kommenden Kita-Jahr, das im August startet, noch 1000 Plätze fehlen.

82 Kita-Plätze in neuer Essener Einrichtung

An der Zwinglistraße wurde am Freitag (12.5.) Richtfest gefeiert – rund ein Jahr nach dem ersten Spatenstich. 82 Kinder sollen nun ab November an der Zwinglistraße unterkommen, betreut in vier Gruppen. Geschaffen werden elf Plätze für Kinder unter drei Jahren und 71 Plätze für Kinder über drei Jahren. Das pädagogische Team besteht aus 13 Vollzeitkräften – zehn Stellen sowie die Leitung sind besetzt – Bewerbungen werden noch per E-Mail an bewerbung@cse.ruhr entgegen genommen. Auch Eltern können sich noch auf Plätze für ihre Kinder bewerben. Die Anmeldungen laufen über das Online-Vormerk-System Little Bird.

Ursprünglich war die Eröffnung der Kita, unter Trägerschaft der Caritas-SkF-Essen gGmbH, für den Sommer angepeilt, aufgrund der Witterung habe es jedoch eine leichte Verzögerung gegeben. Der Winter war nass und kalt, besonders die Dachdecker mussten sich daher zeitweise in Geduld üben. Der Bau an der Zwinglistraße ist eine Mischung aus altem Bestand und Neubau. Das ehemalige Gemeindehaus macht knapp über 40 Prozent der Gesamtfläche aus – Bestandteile sind vor allem in den Klinkersteinen an der Außenfassade und der Eingangstreppe zu sehen.

Kita im Essener Nordviertel verfügt über 800 Quadratmeter

Architekt Jan Neuse erklärte beim Richtfest, dass das Gebäude komplett entkernt und gedämmt worden sei. Zudem wurde durch einen Anbau weiterer Raum geschaffen. Im Obergeschoss soll auf 400 Quadratmetern eine weitere Einrichtung der Jugendhilfe eingerichtet werden, Planungen dazu laufen noch.

Ab November sollen Kinder die neue Kita „Karlsson“ im Essener Nordviertel besuchen können. Foto: Kerstin Kokoska / Funke Foto Services

Die Kindertagesstätte erstreckt sich auf die beiden unteren Etagen mit insgesamt 800 Quadratmetern. In der Küche soll frisch gekocht werden – auch, aber nicht nur Fleischklöße. Vorgesehen sind zudem Gruppenräume, Nebenräume, Toiletten, Schlaf- und Bewegungsräume. „Wir werden den Schwerpunkt auf Musik setzen“, erklärt die künftige Leiterin Silke Ludwig. Sie gehe davon aus, dass Kinder aus verschiedenen Nationen die Kita besuchen werden, da könne man mit Musik- und Kunstangeboten wunderbar Barrieren abbauen.

Das Grundstück gehört dem Sozialdienst katholischer Frauen Essen-Mitte, der gleichzeitig auch Bauherr ist und 4,5 Millionen Euro investiert. Vor etlichen Jahren hatte der SkF das rund 1500 Quadratmeter große Areal dem evangelischen Kirchenkreis abgekauft, auf dem schon bald Kinder spielen, lachen und streiten sollen.

Oberbürgermeister Thomas Kufen erklärte beim Richtfest, dass die Stadt derzeit bei den U3-Plätzen bei 39,7 Prozent liege und bei den Ü3-Plätzen bei 94,2 Prozent. Ziel ist eine Versorgungsquote von 40 Prozent im U3-Bereich und 100 Prozent im Ü3-Bereich. Kufen fügte an, dass die Statistik alleine wenig aussage. Man brauche auch gute Konzepte, engagierte Mitarbeiter und eine Verkehrslage, die es ermöglichen, Kinder auf dem Weg zur Arbeit in den Kindergarten zu bringen. Das alles sei bei der Kita „Karlsson“ gegeben.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen