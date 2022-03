Kita-Streik am Dienstag, 8. März: Kundgebung in Essen

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Erzieherinnen in Kitas zum Streik am Dienstag, 8. März, auf.

Essen. Die Gewerkschaft Verdi ruft Erzieherinnen zum eintägigen Warnstreik auf. Kein Zufall: Der Streik findet am Internationalen Frauentag statt.

Eltern von Kita-Kindern müssen sich in der kommenden Woche auf weitere Unregelmäßigkeiten einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten in Erziehungs-Berufen am Dienstag, 8. März, zu einem eintägigen Warnstreik auf. Wie viele Erzieherinnen dem Aufruf folgen werden, ist noch unklar.

Der Aufruf fällt in eine Zeit, die ohnehin von massiven Betreuungs-Ausfällen geprägt ist. Das liegt einerseits an weiter hohen Infektionszahlen unter Kindern und Jugendlichen, vielen positiven Pool-Tests in den Gruppen, aber auch unter sehr hohen Fehlquoten bei den Angestellten. Es gibt Familien, die ihre Kinder seit Wochen mehr zu Hause betreuen als in die Kita schicken können. Der allgemeine Fachkräftemangel und unbesetzte Stellen tun ihr Übriges.

Warnstreik findet mit Absicht am Internationalen Frauentag statt

Mit dem Warnstreik angesprochen sind vor allem weibliche Arbeitskräfte. Der Warnstreik ist Teil einer landesweiten Kampagne, die bewusst auf das Datum des Internationalen Frauentags (8. März) gelegt wurde. „Es geht um mehr Wertschätzung in den sozialen Berufen“, heißt es seitens Verdi NRW. Aufgerufen zum Warnstreik sind außer Erzieherinnen auch die Mitarbeiterinnen der Sozialen Dienste sowie der Behindertenhilfe. Man kämpfe für finanzielle Anerkennung der Arbeit und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Die Gewerkschaft schließe sich bewusst dem Motto der Internationalen Frauenbewegung an: „Wenn wir Frauen die Arbeit niederlegen, steht die Welt still.“

Von 12 bis 13 Uhr soll es eine Kundgebung auf dem Kennedyplatz (Essen Innenstadt) geben. Ab 11 Uhr wird zur Demo am Gewerkschaftshaus in der Teichstraße eingeladen, das Haus ist schon ab 9 Uhr für Streikende geöffnet.

Hohe Infektionszahlen halten Kitas weiter in Schach

„Wie hoch die Teilnahme an diesem Warnstreik sein wird, können wir noch nicht abschätzen, denn die Pandemie hat viele Kita-Betriebe immer noch fest im Griff“, sagt Martina Peil von der Gewerkschaft Verdi in Essen. „Die Gemengelage ist von Einrichtung zu Einrichtung sehr unterschiedlich.“ Wegen der hohen Infektionszahlen haben derzeit viele Kita-Gruppen immer wieder geschlossen; seit Wochen und Monaten sind auch ganze Einrichtungen betroffen.

Bei der Stadt geht man davon aus, dass „zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kitas streiken werden“, teilt Silke Lenz mit, Sprecherin der Stadt Essen. „Aktuell sind wir in der Klärung, wie groß die Auswirkungen des Streiks in den städtischen Kindertageseinrichtungen sein werden. Die Leitungen der Kindertageseinrichtungen werden den Eltern am Montag mitteilen können, inwieweit die Betreuung der Kinder erfolgen kann.“ Man gehe von Einschränkungen des Betreuungsangebotes aus.

Die Sozialen Dienste des Jugendamtes werden einen Notdienst vorhalten: Die Bezirksstellen seien zu den üblichen Öffnungszeiten in der Zeit von 8.30 bis 15.30 Uhr über die Telefonnummer des jeweiligen Bereitschaftsdienstes oder über die Nummer des Kinder- und Jugendnotrufs unter der Telefonnummer 0201/265050 zu erreichen.

