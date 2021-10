Kita in Essen-Bredeney erhält altes Segelboot als Spielgerät

Der Rumpf eines Segelbootes dient jetzt an der Kita am Brandenbusch in Essen-Bredeney als Spielgerät. Darüber freuen sich (v.l.) Ulrich Haase, Sportwart beim Ruderklub am Baldeneysee (RaB), Kita-Leiterin Kathrin Becker, Jens Bosak von der Bewegungswerkstatt und die beiden Kita-Kinder Marielena und Enissa.

Essen-Bredeney. Im Rumpf eines Segelbootes können Kita-Kinder in Essen jetzt spielen und toben. Warum der Kontakt mit dem Segelsport durchaus erwünscht ist.

Die Bredeneyer Kindertagesstätte Am Brandenbusch hat ein neues Spielgerät: den Rumpf eines Segelbootes. Für die Kinder ist es ein Abenteuerspielplatz, für Ulrich Haase, der das Geschenk vermittelt hat, steckt mehr hinter der Spende.

Ulrich Haase (62) arbeitet als Lehrer und unterrichtet Wirtschaftswissenschaften. In seiner Freizeit ist er beim Ruderklub am Baldeneysee (RaB) als Sportwart der Segelabteilung aktiv. Er kümmert sich im Breitensportbereich um die Ausbildung der Mitglieder, die dort ihren Segelschein machen wollen. Insgesamt liegt ihm der Nachwuchs sehr am Herzen. „Für die Arbeit mit Anfängern brauchen wir sichere, gutmütige Boote, die nicht so schnell kentern“, erklärt Haase, der sich über Segelnachwuchs freut. Boote wie die in den Niederlanden weit verbreitete Klasse Polyvalk seien da aufgrund ihrer Breite besonders gut geeignet.

Nicht fahrtüchtiges Boot dient den Kindern als Abenteuerspielplatz

Eines dieser Boote, die rund 30 Jahre alte Grutto, habe sich als nicht mehr geeignet erwiesen, der Fehler sei nicht so einfach zu beheben gewesen. „Also haben wir das Boot für Ersatzteile ausgeschlachtet und schenken den Rumpf der Kita“, so Haase, der guten Kontakt zum Segelspielplatz der Essener Sportjugend pflegt, wo ebenfalls Boote als Sandkästen eingesetzt werden. „Das ist eine gute Möglichkeit, sie weiter zu nutzen. Die Kinder haben einen Abenteuerspielplatz und werden gleichzeitig an den Segelsport herangeführt“, sagt der Lehrer, der nicht nur Hobbysegler, sondern auch stellvertretender Vorsitzender des NRW-Seglerverbandes und in gleicher Funktion beim Verein „Inklusives Segeln für alle“ aktiv ist.

Der Kontakt zur evangelischen Kita Am Brandenbusch sei über die Mitarbeiterinnen zustande gekommen, die für die Arbeit im Bewegungskindergarten eine Fortbildung für den C-Übungsleiterschein machten, erläutert Kita-Leiterin Kathrin Becker. Im Rahmen des Wassertages sei das Gespräch auf das nicht mehr benötigte Boot gekommen. „Wir müssen jetzt nur noch schauen, dass die Kinder über einen Steg ins Boot gelangen können und es abschmirgeln“, so die Kita-Leiterin.

