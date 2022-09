Kita-Ausbau in Essen: Betreuungsplätze auf der Ruhrhalbinsel

Eine neue Kita wird an der Niederweniger Straße in Essen-Kupferdreh gebaut. Im Sommer 2023 soll die Einrichtung in Betrieb gehen.

Essen-Überruhr/Kupferdreh. Eine neue Kita und sieben Mietwohnungen baut die evangelische Gemeinde in Essen-Kupferdreh. In Überruhr ist die neue Kita auch eröffnet.

In Kupferdreh entstehen aktuell zusätzliche Kita-Plätze, in Überruhr konnte eine neue Kita bereits eingeweiht werden – gute Nachrichten für Familien, die dringend auf Betreuungsplätze warten, die in Essen immer noch Mangelware sind.

Eine zweite Kindertagesstätte und sieben Mietwohnungen baut die evangelische Kirchengemeinde Kupferdreh an der Niederweniger Straße 56-58. Zusammen mit dem Diakoniewerk Essen als Kita-Träger feierte die Gemeinde jetzt das Richtfest. Die Baukosten betragen rund 4,1 Millionen Euro, knapp 1,8 Millionen Euro steuert der Landschaftverband Rheinland (LVR) bei.

„Im letzen Jahr richteten Eltern 200 Anfragen an die bereits bestehende Kindertagesstätte der Gemeinde an der Benderstraße 14“, teilen Diakoniewerk und Gemeinde mit. „Zu vergeben waren 20 Plätze.“ In der neuen Einrichtung auf dem ehemaligen Friedhofsgelände an der Niederweniger Straße sollen künftig auf rund 560 Quadratmetern 60 Kinder in drei Gruppen betreut werden. Die ebenfalls vom Diakoniewerk betriebene Kita „Regenbogenland“ bleibt bestehen.

Richtfest für neue Kita in Essen-Kupferdreh

Beim Richtfest erläuterte Ulrich Leggereit, Geschäftsbereichsleiter des Diakoniewerks Essen, das Konzept der neuen Kita: „Die nach einem teiloffenen Konzept arbeitende Kita betreut Kinder ab vier Monaten bis zum Schuleintritt und bietet zudem zwölf Plätze für Kinder unter drei Jahren.“ Bei der Entscheidung, eine weitere Kita zu bauen, haben in der Gemeinde neben dem akuten Kinderbetreuungsbedarf auch andere langfristige Ziele eine Rolle gespielt. „Wir sind zuversichtlich, über die religionspädagogische Arbeit mit Kindern und den Kontakt zu den Eltern erfolgreich Gemeindeaufbau betreiben zu können“, so Pfarrer Reinhard Laser in seiner Ansprache.

Zur Finanzierung des Bauvorhabens hat sich das Presbyterium der Gemeinde entschlossen, sieben Mietwohnungen aufzusatteln, die über Aufzüge erreichbar und barrierearm ausgestattet sind. Gerade bei älteren Menschen, die sich kleiner setzen wollen, ist Wohnraum dieser Art sehr gefragt. Die Kindertagesstätte soll Mitte August 2023 ihre Arbeit aufnehmen. Mit der Bezugsfertigkeit der Wohnungen wird einige Monate später gerechnet. Details zur Kita-Anmeldung und zur Wohnungsvermietung gibt es aktuell noch nicht.

Kita „Arche Noah“ in Essen-Überruhr offiziell eröffnet

Die neue Kita „Arche Noah“ am Hinseler Feld in Überruhr ist mit einem Fest nun auch offiziell eröffnet worden. Die evangelische Kirchengemeinde Essen-Überruhr hat sie auf dem Gelände des Friedrich-Graeber-Gemeindehauses bauen lassen. Die Einrichtung wurde bereits vor rund zwei Jahren in Betrieb genommen. „Durch die Ausweitung der Kapazitäten der ehemals zweigruppigen Einrichtung können wir in den nun zur Verfügung stehenden vier Gruppen insgesamt 80 Kinder im Alter von vier Monaten bis zur Einschulung betreuen“, so Martin Gierse, Vorstand des Diakoniewerks Essen.

Die Kita „Arche Noah" feiert offizielle Eröffnung im neuen Friedrich-Graeber-Gemeindehaus in Essen-Überruhr. Foto: Diakoniewerk Essen

Auf einer barrierefreien Innenfläche von gut 700 Quadratmeter bietet die nach dem teiloffenen Konzept arbeitende Einrichtung die erforderlichen Ruheräume, Räume zur Differenzierung, Sanitär-, Bewegungs- und Mehrzweckräume. Zusätzlich verfügt die zertifizierte Bewegungskita über ein großes Außengelände. Mit einer vom Förderverein und der Bezirksregierung VIII geförderten Tunnelrutsche, verschiedenen spiel- und bewegungsfördernden Elementen und einer von ehemaligen Kita-Kindern gespendeten Outdoor-Küche soll es Spielangebote für alle Altersgruppen bieten. Im zweiten Obergeschoss befinden sich auch hier sieben Wohnungen.

Knapp zwei Millionen Euro hat der Kita-Neubau gekostet, dabei konnten auch öffentliche Fördergelder in Höhe von etwa 725.000 Euro eingesetzt werden. Die Kosten für die Innenausstattung und das Mobiliar wurden durch Eigenmittel des Diakoniewerks finanziert.

