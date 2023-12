Einrichtungen können sich beteiligen

Die 2020 eröffnete Kita Knifte des SOS Kinderdorfes Essen stellt 113 Plätze für Kinder ab vier Monaten zur Verfügung. Informationen sind unter www.sos-kinderdorf.de/kinderdorf-essen erhältlich.

Wer sich mit Kita, Schule oder anderen sozialen Einrichtungen an der Baumspendenaktion des Ernährungsrates beteiligen möchte, kann sich per E-Mail an info@ernaehrungsrat-essen.de mit dem Betreff „Baumspende“ melden. Interessenten können sich auf www.ernaehrungsrat-essen.de über die Aktionen des Ernährungsrates Essen informieren.