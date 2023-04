Kirschblüte in Essen: Wo es jenseits der Rü zauberhaft blüht

Essen. Social Media wird im Frühjahr mit Kirschblüten-Fotos geflutet. Wir zeigen Orte, an denen auch in Essen tolle Aufnahmen möglich sind.

Kirschblüte in Essen – da denken die meisten sofort an die Rüttenscheider Straße. Kein Wunder, ist sie doch Jahr für Jahr ein wahrer Hingucker. Wie ein samtiges Dach ragen die Kronen der Bäume im Frühjahr über die Rü. Aber nicht nur dort ist die Blütenpracht in Essen zu sehen. Dem rosa oder weißen Zauber kann man sich an vielen Stellen nicht entziehen – wollen die meisten aber auch gar nicht, im Gegenteil.

Für viele ist die Zeit Ende März Anfang April die perfekte Zeit, um tolle Fotomotive vor die Linse zu bekommen. Gerade Plattformen wie Instagram werden aktuell von Nutzerinnen und Nutzern mit der Kirschblüte geflutet. Essen hat sich – vor allem neben Bonn – zu einem wahren Hotspot in Sachen Blütenpracht entwickelt. Wir geben einige Tipps, wo jenseits der Rüttenscheider Straße tolle Aufnahmen gelingen, oder man einfach nur die Farbtupfer in der Großstadt genießen kann. Aber Vorsicht! Die Kirschen blühen bereits, es ist Eile geboten!

Kirschen blühen an der Altenessener Straße

Vor dem Allee-Center in Altenessen stehen einige Kirschbäume. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Nein, das ist nicht die Rüttenscheider Straße. Im Bild ist die Altenessener Straße zu sehen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Dort blühen Kirschbäume, wie hier vor dem Jobcenter. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Dort gelingen auch tolle Nahaufnahmen der Kirschblüten – bequem vom Bürgersteig aus. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Kirschblüte in Essen-Huttrop vor dem Franz Sales Haus

Franz Sales Haus in Essen-Huttrop: Vor dem denkmalgeschützten Haus stehen etliche Kirschbäume. Zur Blütezeit ein tolles Fotomotiv direkt an der Steeler Straße. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Im Südviertel blühen die Kirschen im Stadtgarten an der Philharmonie

Ganz in weiß blühen diese Kirschbäume direkt neben der Philharmonie. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Direkt unter dem Kirschblüten-Dach sieht man, wie weiß die einzelnen Blüten sind. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Im Stadtgarten gelingen mit einem Teleobjektiv auch solche Aufnahmen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Ein weißer Fleck im Stadtgarten ist dieser Kirschbaum. Die Bäume drumherum haben noch keine grünen Blätter, wirken Anfang April noch recht karg. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Diese weißen Kirschblüten kann man im Stadtgarten entdecken. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Im Stadtgarten blühen nicht nur Kirschbäume: Auch Magnolien blühen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Grugapark in Essen: Dort blühen nicht nur Kirschen besonders schön

Wer derzeit im Essener Grugapark auf Fotosafari geht, bekommt auch die frisch gepflanzten Stiefmütterchen vor die Linse. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Ein beliebtes Fotomotiv sind aber auch im Grugapark die blühenden Kirschbäume. Hier im Bild: Martina Grondmann mit ihren Kinder Lukas (8) und Marie (6). Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Kirschblüte in einem Baumkronen-Dach im Grugapark. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Rüttenscheider Straße: Auch in dieser Auflistung darf die Rü nicht fehlen

Die Rüttenscheider Straße während der Kirschblüte ist Jahr für Jahr eines der beliebtesten Essener Fotomotive überhaupt. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

An der Rü stehen die japanischen Zierkirschen direkt an der Fahrbahn. Dazwischen parken Autos. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Bei diesem Anblick ist klar: Es ist Frühling in Essen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

