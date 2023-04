Kirmes: Essener Schausteller laden zu den „Happy Days“

Autoscooter und Herzchenbahn zogen schon in Borbeck viele Gäste an, jetzt kommen sie zu den „Happy Days“ nach Dellwig.

Essen-Dellwig. Bei den „Happy Days“ in Dellwig gibt es vom 5. bis 8. Mai Kirmestreiben, Party und einen Festumzug. Das Programm im Überblick.

Die Essener Schausteller laden vom 5. bis 8. Mai zu den „Happy Days“ nach Dellwig ein. Auf dem Festplatz an der Donnerstraße gibt es dann Kirmestreiben, ein Bühnenprogramm, den traditionellen Festzug der Vereine und die Eröffnung des Biergartens.

Renate Rendschmidt und Kevin Kerber aus dem Orga-Team laden zu den „Happy Days“ auf den Festplatz an der Donnerstraße ein. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

„Die „Happy Days“ sind als familienfreundliche Veranstaltung eine Institution“, sagt Kevin Kerber. Der Sprecher der Essener Schausteller präsentiert das Programm gemeinsam mit Renate Rendschmidt, die während des Festes für das leibliche Wohl der Gäste sorgen wird. Auf dem Festplatz sollen in diesem Jahr wieder etliche Fahrgeschäfte für Spaß bei Kindern und Erwachsenen sorgen. Wichtig ist dem Organisationsteam, dass das Vergnügen erschwinglich bleibt. „Die Preise werden stabil bleiben. Drei Euro für ein 0,3-Liter-Glas Bier und 3,50 für die Bratwurst sind seit Jahren Standard“, sagt Renate Rendschmidt. „Dabei bleibt es auch.“ Und das trotz Inflation und Mindestlohnerhöhung.

„Der große Preistreiber“, so Kevin Kerber, „sind die Energiekosten. Benzin- und Strompreise machen den Schaustellern große Sorgen. Aber auch die Folgen der letzten, von Corona geprägten Jahre wirken nach.“ Aber die Dellwiger sollen das bei den Happy Days kaum zu spüren bekommen. Autoscooter und die Berg- und Tal-Bahn werden 3,50 Euro für die Fahrt fordern. Das sind 50 Cent mehr als im Vorjahr.

Schlagerparty bei den „Happy Days“ in Essen-Dellwig

Das Angebot der Fahrgeschäfte und Buden ist vielfältig: Auch der Scheibenwischer und die Walzerfahrt sind dabei, genau wie für die Kinder der Babyflug oder Entenangeln und Ballwerfen. Dazu kommt das Bühnenprogramm: Am Freitag, 5. Mai, heizt die Coverband „Remain“ den Besucherinnen und Besuchern ab 19 Uhr ein. Vorher öffnet die Kirmes schon um 14 Uhr und um 19.30 Uhr setzt sich der Festzug von der Donnerstraße zum Festplatz in Bewegung.

Neben Politikern reihen sich Vereine, Schulen und Institutionen ein. Mit dabei sind auch 24 Ponys vom Bauer Brömse. Zur Teilnahme am Festzug wird um eine Anmeldung unter info@happy-days-dellwig.de gebeten. Als Dankeschön verteilen die Schausteller an alle Teilnehmer Gutscheine. Auch in diesem Jahr ist sie wieder dabei: Ingrid Ohde, besser bekannt als Bergmannsfrau „Mackowitz“. Sie wird auf dem Festplatz an der Donnerstraße wieder viele Bekannte treffen und sicher ihre Dönekes zum Besten geben. Der Vorsitzende des Bürger- und Verkehrsvereins, Klaus-Dieter Pfahl, und die Erste Bürgermeisterin Julia Jacob werden um 20 Uhr das Dellwiger Fest offiziell eröffnen. Am Samstag, 6. Mai, gibt es auf beziehungsweise vor der Bühne eine Schlagerparty mit Lea Marie Kauser, Angelo Venucci, Tim Berger, Torsten Krause und Sabrina.

Nicht nur an Familien und Kinder haben die Organisatoren beim Tagesprogramm gedacht. Am Sonntag, 7. Mai, werden die Bewohner des Seniorenstiftes Martin Luther um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Eine Geste an die älteren Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils, die den Austausch fördern und Erinnerungen an ihre jungen Jahre wecken soll. Die Kirmes öffnet bereits um 11 Uhr. DJ Uli wird für Stimmung sorgen. Und am Montag, 8. Mai, öffnet die Kirmes noch einmal von 15 bis 19 Uhr, bevor die Schausteller ihre Fahrgeschäfte abbauen. An allen Tagen wird auch der Biergarten geöffnet sein.

