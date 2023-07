Kirmes an der Essener Grugahalle: Wir verlosen Bummelpässe

Das Sommerfest lockt traditionell viele Besucherinnen und Besucher an die Grugahalle in Essen-Rüttenscheid.

Essen. Mitspielen und gewinnen: Teilnehmern unseres Gewinnspiels winken 20 Bummelpässe für die Kirmes am Stadion Essen im Wert von mehr als 50 Euro.

Für die Kirmes beim Sommerfest an der Grugahalle verlost diese Zeitung 20 Bummelpässe im Wert von zwischen 50 und 60 Euro. Das Gewinnspiel endet am Samstag, 8. Juli. Die 50. Auflage der Kirmes an der Grugahalle beginnt am Freitag, 14. Juli, und endet am Sonntag, 23. Juli. Die Bummelpass-Gewinner werden benachrichtigt und können ihre Pässe im Leserladen (Jakob-Funke-Platz 1).

Auf Besucherinnen und Besucher der Kirmes warten unter anderem das Riesenrad Liberty Wheel, der Musikexpress, Richard Müllers Autoscooter „Der Scooter“, Romano Lehrmanns Twister „Heartbreaker“ und die „Wilde Maus“. Für Kinder stehen Kinderkarussells, ein Kinderkettenflieger und ein Babyflug bereit, außerdem Entenangeln, Pfeilwerfen, Ballwerfen und Kinderschleife. Neben Frei-Fahrten enthalten unsere Bummelpässe Verzehr- und Getränkegutscheine.

Die Öffnungszeiten des Sommerfests: täglich von 14 bis 22 Uhr, samstags und sonntags ab 11 Uhr.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hier geht’s zum Gewinnspiel.

