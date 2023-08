Kioskmitarbeiter gewürgt - Polizei Essen fahndet mit Foto

Essen. Nach einem brutalen Angriff auf einen 25-Jährigen am Philosophenweg in Freisenbruch veröffentlicht die Polizei ein Foto des mutmaßlichen Täters.

Ein Unbekannter hat einen Mitarbeiter eines Kiosks in Essen-Freisenbruch angegriffen, bedroht und gewürgt. Der 25-Jährige erlitt bei der Attacke am 6. Juni am Philosophenweg Verletzungen, berichtet die Polizei, die am Mittwoch ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht hat.

Wer diesen Mann kennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Der Unbekannte hatte gegen 20.15 Uhr das Lädchen mit zwei Begleitern betreten. Es kam zu einem zunächst verbalen Streit, bis der Gesuchte zur Attacke überging.

Wer den Mann auf dem Foto erkennt oder weiß, wo er sich aufhalten könnte, sollte sich an die Polizei wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

