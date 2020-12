Kinofeeling für Zuhause: Essener Bar mixt Lichtburg-Cocktail

Ende November servierten Sven Momber (re.) und Tobias Jankord in der Lichtburg bereits die ersten Cocktails to go.

Essen. Cocktail-Bar „Daktari“ unterstützt das Essener Traditionskino. Lichtburg-Drink mit Popcorn-Aroma war so gefragt, dass es nun eine Zugabe gibt.

Die Lichtburg verwandelt sich zum zweiten Mal in eine Cocktailbar. Am Samstag, 12. Dezember, steht das Team der Daktari-Bar ein weiteres Mal an der Verkaufstheke und serviert allen Kinofreunden zwischen 16 und 20 Uhr einen Lichtburg-Cocktail zum Mitnehmen.

Die Idee stammt von Daktari-Betreiber Sven Momber, der das nach dem traditionsreichen Filmpalast benannte Getränk schon seit einem Jahr auf der Karte stehen hat. Die Idee, den Lichtburg-Drink nun auch am Originalschauplatz zu servieren, ist ihm während des Lockdowns gekommen. Mit dem Verkauf des Cocktails, den es zum Preis von zehn Euro mit und ohne Alkohol gibt, will er das Essener Traditionskino unterstützen. Die Lichtburg ist schließlich schon zum zweiten Mal in diesem Jahr vom Corona-Lockdown betroffen und kann seit Monaten keine Gäste mehr begrüßen.

Beim ersten Mal war der Lichtburg-Cocktail schon nach wenigen Stunden ausverkauft

Mit dem Cocktail to go sollen Kinofreunde so nicht nur ein weiteres Zeichen der Solidarität setzen können. Das Getränk mit frischem Limettensaft, Karibik-Rum und einem Schuss Sirup, der aus gerösteten Popcorn gewonnen wird, ist offenbar auch so schmackhaft, dass es beim ersten Außer-Haus-Verkauf Ende November schon nach wenigen Stunden ausverkauft war.

Deshalb gibt es am Samstag nun eine Zugabe. Und das Popcorn kann natürlich nicht nur flüssig genossen werden, sondern auch als leckere Knabber-Zugabe.

Getränke und Essen werden nur zum Mitnehmen angeboten. Aufgrund der aktuelle Corona-Schutzverordnung ist ein Verzehr im Umkreis von 50 Metern nicht gestattet.