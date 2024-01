Kinoabende und Yogastunden: Was die Villa Hügel 2024 plant

Essen Das Jubiläumsjahr ist vorüber, doch die Essener Villa Hügel soll Publikumsmagnet bleiben. Die Krupp-Stiftung bietet ein umfangreiches Programm.

Das Jubiläumsjahr ist vorbei. Doch auch im 151. Jahr ihres Bestehens gibt es für die Villa Hügel viele Pläne. Beflügelt von der positiven Resonanz des Publikums sollen viele Formate 2024 fortgesetzt und durch neue Highlights ergänzt werden. Das sind die Pläne der Krupp-Stiftung.

Rund 160.000 Besucher kamen 2023 in die Villa Hügel, um Filmabende zu genießen, das Haus kennenzulernen und besondere Führungsformate zu nutzen. Damit soll es auch 2024 weitergehen.

So sollen die im letzten Jahr initiierten Formate „Nachbarschaftsaktion“ und „Tag des offenen Hügels“ fortgesetzt werden. Bei den Nachbarschaftsaktionen lädt die Stiftung Besucherinnen und Besucher aus allen Stadtteilen zu Führungen und einem Glas Wein ein. Die Information erfolgt durch Postkarteneinwürfe in Briefkästen. Auch der „Tag des offenen Hügels“ bleibt bestehen. Ab dem 2. Februar hat das Publikum weiterhin an jedem ersten Freitag im Monat freien Eintritt.

Die äußerst beliebten Sonderführungen, die Blicke in sonst verborgene Räume geben, gehen ebenfalls ab dem 17. Februar weiter. Jeden Samstag um 11, 12.30 und 14 Uhr und jeden Mittwoch um 15 und 16.30 Uhr ermöglichen Führungen mit den Titeln „Geheimnisvolle Schranktür“ und „Geheimnisvolles Kaiserbad“ den Gästen einmalige Blicke z. B. in die Küche, das Schwimmbad und die Kemenate. Tickets können auf der Website der Villa Hügel gebucht werden.

Speziell an Familien richtet sich ab Ostern an jedem letzten Samstag im Monat um 15.30 Uhr eine Führung, die auch bei den kleineren Besuchern das Interesse für die Villa Hügel wecken soll. Ergänzt wird das Angebot von der jederzeit nutzbaren, kostenlosen Hügel-App. Am 28. September wird zudem um 10 Uhr ein Kinderkino in der Oberen Halle der Villa Hügel für junge Filmbegeisterte angeboten.

Apropos Film: Weil die Filmabende in der Villa Hügel im vergangenen Herbst ratzfatz ausgebucht waren, verwandelt sich die gute Stube von Essens größtem Einfamilienhaus auch in diesem Jahr wieder in einen Kinosaal. Vom 21. bis 29. September um jeweils 19.30 Uhr können Kinofans erneut Klassiker und Blockbuster in historischer Atmosphäre erleben. Für alle Geschichtsinteressierten bietet das Historische Archiv Krupp zudem einen Historischen Filmabend am 26. September um 19 Uhr an.

Geschichte und Wissenschaft stehen zudem im Zentrum verschiedener Vorträge. Der Kunsthistoriker Hubert Wolf und sein Team haben jüdische Schicksale anhand von Dokumenten aus den vatikanischen Archiven rekonstruiert. Die bisherigen Ergebnisse werden am 15. April präsentiert. Mit dem Metaversum beschäftigt sich der „Salon am Hügel“ am 14. Mai. Mit der Erinnerungskultur und Denkmalgeschichte beschäftigt sich Finja Sander am 4. Juni in ihrer Performance „Für morgen“ und stellt dabei auch Verbindungen zur Geschichte der Familie Krupp her.

Im Hügelpark sind Sportbegeisterte gefragt

Geist und Körper sind auch vom 25. Juli bis zum 15. August im Hügelpark gefordert. Bis zu 50 Sportbegeisterte haben jeweils donnerstags ab 18 Uhr die Chance, an professionellen Yogakursen teilnehmen. Bei schlechtem Wetter findet der Kurs in der Villa Hügel statt.

Auf gutes Wetter setzten die Organisatoren auch am 31. August. Dann können Besucher den Hügel bei freiem Eintritt und begleitet von einem vielfältigen Programm und gastronomischen Angeboten bei Nacht erleben. Das Programm wird ab Juni bekannt gegeben.

