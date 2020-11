Essen. Kinofeeling to go: Cocktail-Bar „Daktari“ unterstützt das Essener Traditionskino. Den Lichtburg-Drink mit Popcorn-Aroma gibt’s zum Mitnehmen.

Auf den Martini – geschüttelt, nicht gerührt – haben Kinofans in diesem Herbst vergeblich gewartet. Der Kinostart des neuen Bond-Films wurde im November erneut verschoben. Was also tun? Selber mixen! Die Essener Lichtburg wird am kommenden Samstag, 28. November, zur Cocktailbar. Von 16 bis 21 Uhr gibt’s coole Drinks zum Mitnehmen und Außer-Haus-Schlürfen. Auch auf das leckere Lichtburg-Popcorn müssen die Gäste nicht verzichten. Das gibt’s nicht nur zum Naschen – sondern auch in flüssiger Form. Trotz des wohl bis in den Dezember weiterlaufenden Lockdowns gibt’s so zumindest ein bisschen Kino-Feeling für Zuhause.

Lichtburg-Drink mit Limettensaft, Karibik-Rum und Popcorn-Aroma

Popcorn zum Cocktail. Aber auch im Glas kommt das Knabberzeug in Sirupform zum Einsatz. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Die Idee für die süffige Solidaritätsaktion stammt von Daktari-Betreiber Sven Momber. Der Kinofan hat den Lichtburg-Cocktail schon seit einer ganzen Weile auf der Karte. Was dafür ins Glas kommt, ist frischer Limettensaft, ein ordentlicher Schluck Karibik-Rum und als besonderer Kick ein guter Schuss Sirup, gewonnen aus dem Öl von gerösteten Popcorn. So schmeckt Kino auf der Zunge!

„Der Cocktail kam bislang fantastisch an“, berichtet Momber, der seine Gäste immer wieder mit ungewöhnlichen Drinks wie dem Lemon-Curd-Daiquiri oder anderen exotischen Rezepten überrascht. Im kommenden April kann das „Daktari“ hinterm Aalto-Theater bereits sein 20-jähriges Bestehen feiern. Sofern Corona das zulässt. Doch weil man selber zumindest noch ausliefern könne, die Lichtburg aber ein weiteres mal in den Lockdown geschickt worden sei, hat sich Momber die Aktion mit dem Cocktail-Verkauf ausgedacht.

Cocktail und Popcorn gibt’s nur zum Mitnehmen

Dafür zieht er am Samstag mit seinem Team hinter die Verkaufstheke der Lichtburg. Dort wird fünf Stunden lang geshaked und gemixt. Den „Lichtburg“-Cocktail gibt’s in zwei Ausführungen – mit Alkohol und ohne – zum Preis von zehn Euro. Der Erlös kommt der Lichtburg zugute. Neben dem Cocktail gehört dann auch noch eine Portion frisches Popcorn in die Tüte – denn das Kinogefühl gibt’s angesichts der Corona-Schutzverordnungen derzeit nur zum Mitnehmen. Der Verzehr der Speisen und Getränke ist aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung im Umkreis von 50 Metern nicht gestattet.

