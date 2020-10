Ein Kalender von 1981 mit historischen Haarzopfer Ansichten, den er beim Aufräumen in die Hände bekam, ließ bei dem Essener Egon Wischinski (82) die Vergangenheit wieder lebendig werden. Angesichts der Fotos erinnerte er sich an seine Kindheit, die er teilweise auf dem Schulgelände verbrachte. Die alten Bilder wecken sicherlich bei manchem Haarzopfer ebenfalls Erinnerungen, vermutet er.

Heute lebt Egon Wischinski in Dellwig, doch seine Jugend hat er in Haarzopf verbracht und denkt noch oft an diese Zeit. Bis zu seiner Hochzeit 1965 habe dort gewohnt, und zwar auf dem Gelände der alten Schule an der Raadter Straße. Die musste vor einigen Jahren für die neue Haarzopfer Grundschule, das „Haus des Lernens“, weichen. Dort habe es ein separates Haus gegeben, in dem der Hausmeister der Schule gelebt habe, blickt Egon Wischinski zurück. Ein Bild der alten Haarzopfer Schule mit spielenden Kindern auf dem Hof ist auch im Kalender zu finden.

Egon Wischinski hat einen Teil seiner Kindheit in Haarzopf verbracht. Die Bilder auf dem Kalender von 1981 erinnern ihn daran. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

1943 sei seine Familie in die erste Etage des Hauses eingezogen, nachdem sie zuvor in ihrer Wohnung in Bochum ausgebombt worden waren. Dass sie eine neue Bleibe in Haarzopf gefunden hätten, sei der Großtante zu verdanken gewesen, die in der Mansarde des Hauses wohnte. Die Wohnung, die sie beziehen durften, sei eigentlich die Wohnung des Rektors gewesen, der sich aber damals wegen des Krieges in Süddeutschland aufhielt. „Ich hatte dann in Haarzopf einen ganz kurzen Schulweg, wir wohnten ja auf dem Schulgelände“, erinnert er sich.

Die Wohnung des Rektors war komplett möbliert

„Die Wohnung war komplett möbliert, was unser Glück war, denn wir hatten ja keine Möbel mehr“, so Egon Wischinski. Nach Kriegsende sei der Rektor nach Haarzopf zurückgekommen, aber nur, um seine Möbel abzuholen. Die Familie habe eine neue Einrichtung gebraucht – was damals ein Problem gewesen sei. Um an Möbel zu kommen, habe man 1945/46 Bezugsscheine gebraucht, die dann nach und nach ausgegeben worden seien. So sei erst einmal Improvisieren angesagt gewesen: „Wir waren drei Jungen und zwei Mädchen zu Hause und haben zu mehreren in einem Metallbett geschlafen.“ Sein Vater habe gemeinsam mit dem Großonkel, der Schreiner gewesen sei, einen Schrank für die Wohnküche gebaut.

Ein altes Foto des Birkmannshofs ist auf dem Kalenderblatt für April 1981 abgebildet. Foto: Repro: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Nach seiner Hochzeit 1965 sei er nach Rüttenscheid und später nach Dellwig gezogen, wo sie durch berufliche Beziehungen seiner Frau eine schöne Wohnung bekommen hätten, berichtet der 82-Jährige. Der Kontakt nach Haarzopf sei aber geblieben, zumal seine Schwiegereltern dort gegenüber der Schule gewohnt hätten. Er selbst sei Straßenbaumeister gewesen. „1953 habe ich meine Lehre als Pflasterer, wie es damals hieß, begonnen, später dann im Teerbau gearbeitet“, erzählt Egon Wischinski.

Erinnerung an Kotten und die alte Schmiede

Den Kalender habe er von seiner Schwester geschenkt bekommen, so Egon Wischinski. Er zeigt Schwarz-Weiß-Bilder aus unterschiedlichen Zeiten, die erahnen lassen, wie es früher in Haarzopf zuging.

Die Haarzopfer Schule hat eine lange Geschichte Eine Schule an der Raadter Straße gibt es schon seit 300 Jahren. Allerdings war sie früher eine evangelische Volksschule. 1667 bauten die Haarzopfer Bauern für ihre Kinder ein eigenes Schulhaus, damit diese nicht mehr den weiten Weg nach Kettwig, gehen mussten. 1872 wurde ein neues Schulgebäude errichtet. 1966 wurde die Schule an der Raadter Straße dann Gemeinschaftsvolksschule für evangelische und katholische Kinder, zwei Jahre später Grundschule. Nach dem Abriss der baufällig gewordenen Schule und zwei Jahren Bauzeit wurde die neue Haarzopfer Grundschule 2014 eröffnet.

Es gibt Bilder von alten Kotten und Höfen wie Rottmannshof, Birkmannshof und Fängershof, landwirtschaftlich genutzten Flächen mit grasenden Schafen, aber auch von damals noch wenig genutzten Straßen, beispielsweise der Raadter Straße. Auch alte Aufnahmen von der evangelischen und der früheren katholischen Kirche sind zu finden. Auf einigen Bildern sind Personen zu erkennen, wie die Familie Birkmann oder das Lehrerkollegium um 1910. Ein Bild zeigt die alte Schmiede, die sich an der Kreuzung Erbach befand.

