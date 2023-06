Kindertheatertage: Diese Aktionen gibt’s in Essen-Kettwig

Essen-Kettwig. Zum weiten Mal gibt’s in Essen die Kindertheatertage: Sie finden im Juni im Kulturzentrum Alter Bahnhof Kettwig statt. So sieht das Programm aus.

In wenigen Tagen ist es soweit: In Kettwig finden wieder Kindertheatertage statt. Vom 8. bis zum 11. Juni erwartet die kleinen und großen Teilnehmenden in den Räumen des Alten Bahnhofs an der Ruhrtalstraße ein buntes Programm vor und hinter der Bühne. „Der Theaterworkshop ist ausgebucht, aber zu den anderen Veranstaltungen können noch Tickets gebucht werden“, informiert Julia Marx, die das Projekt im zweiten Jahr gemeinsam mit Heinz Schnetger von der Interessengemeinschaft (IG) Bahnhof Kettwig auf die Beine stellt.

Tanzmoto bietet Schnupperworkshop für Jungen an

„Im Tanzworkshop von Tanzmoto am Samstag sind ebenfalls noch Plätze frei“, berichtet Julia Marx. Das Angebot am 10. Juni ist speziell für Jungen ausgelegt. Die Kettwiger Dance Compagnie um Mohan C. Thomas möchte mit diesem Schnupperworkshop einen Einblick die Arbeit mit Jungen und jungen Männern geben.

Im einem Schnupperworkshop leitet Tanzmoto-Leiter Mohan C. Thomas speziell Jungen an. Foto: Ralf Deinl

Seine langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern lasse Mohan C. Thomas jeden genau dort abholen, wo dieser sich mit zu bewegen beginne, heißt es in der Ankündigung. Das Motto lautet: „be strong – stay soft“ und steht ebenfalls über der professionellen Aufführung, die an diesem Abend von Tanzmoto-Mitgliedern dem Publikum im Alten Bahnhof dargeboten wird. „Nur zu, jeder Junge darf sich trauen“, wirbt Julia Marx um weitere Interessenten für den Schnupperworkshop.

„Geschichten gegen die Angst“ präsentiert Lutz Großmann am 9. Juni im Rahmen der Kindertheatertage. Foto: B. Großmann / HBN

Geboten werden an den Veranstaltungstagen außerdem Sprechtheater, Puppentheater und eine Abschluss-Show mit den bekannten TV-Moderatoren Fug und Janina. So wird das Theater Marabu aus Bonn am Donnerstag, 8. Juni, um 15 Uhr mit dem Stück „BlauPause“ auftreten. Im Mittelpunkt stehen zwei Putzwagen, die alles in Ordnung bringen sollen, bevor das Theater beginnt. Doch plötzlich ist einer verschwunden, macht einfach blau. Zwei Akteure zeigen mit wenigen Objekten und Livemusik worum es geht: Sie erzählen vom Wunsch nach Selbstbestimmung und von der Lust am Spiel. „Ein Stück, mit dem wir auch die Eltern ansprechen“, ist Heinz Schnetger überzeugt.

Fug und Janina („Wissen macht Ah“) präsentieren auch diesmal wieder die Abschluss-Show. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Am Freitag, 9. Juni, um 15 Uhr ist das Puppenspiel von Lutz Großmann mit dem Titel „Geschichten gegen die Angst“ zu sehen. Im Mittelpunkt steht eine Kommode – mit drei geheimnisvollen Schubladen. Diese öffnet Großmann und schaut, welche unterschiedlichen Ängste dort verborgen sind. Das Stück ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet.

Workshop und Eintrittskarten Der Schnupperworkshop Tanz „For Boys Only“ der Tanzmoto Dance Company für sechs- bis 16-jährige Teilnehmer findet am 10. Juni um 17 Uhr statt. Die Teilnahme ist buchbar unter julia.marx@bahnhof-kettwig.de und 02054 93 93 39 oder bei Tanzmoto (Ringstraße 1). Der Workshop ist kostenlos, aber verbunden mit dem Eintritt zum Tanzabend. Die Aufführungen der Kindertheatertage finden im Alten Bahnhof Kettwig, Ruhrtalstraße 345, statt. Tickets gibt es im Büro des Alten Bahnhofs, in den Buchhandlungen Decker und Folgner in Kettwig (Hauptstraße) sowie über www.reservix.de.

Die Abschluss-Show moderieren Fug und Janina

Die Abschluss-Show findet dann am Sonntag, 11. Juni, um 15 Uhr mit Fug und Janina als Moderatoren statt. Julia Marx: „Sie haben bereits im letzten Jahr alle Zuschauer vollauf begeistert. Ganz selbstverständlich binden sie die Kinder aus dem Workshop und aus dem Publikum ein. Wir freuen uns, dass sie auch diesmal wieder dabei sind.“

Finanziert werden die Kettwiger Kindertheatertage u.a. durch Kulturamt und Kulturstiftung Essen, das NRW Kultursekretariat und verschiedene Sponsoren.

