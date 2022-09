Kinderklinik: Revolverheld spielen im Uniklinikum Essen

Essen. Das Uniklinikum Essen bekam in der Kinderklinik am Montag (26. September) prominenten Besuch. Wie das Überraschungskonzert der zwei Bands ankam.

Revolverheld und Tonbandgerät haben am Montag ein Konzert in Essen gespielt. Anders als üblich standen sie dabei nicht auf einer Bühne, sondern in der Kinderklinik des Uniklinikums Essen. Die Bands bescherten den Kindern ein Konzert der besonderen Art. Mit ihrem Besuch in Essen feierte die zweite Kinderklinik-Konzerttour ihren Auftakt.

Auf den Stationen der Essener Kinderklinik wurde es ab 14 Uhr musikalisch als Johannes Strate, Kristoffer Hünecke, Jakob Sinn und Niels Kristian Hansen von Revolverheld Lieder wie „Spinner“ spielten. Gemeinsam mit Ole Specht und Sophia Poppensieker der Hamburger Band Tonbandgerät musizierten sie auf sechs Stationen der Kinderklinik. Das sei nicht nur für die Kinder eine willkommene Ablenkung gewesen, erzählt Josephine Döring, Mitarbeiterin des Vereins Kinderklinikkonzerte.

Kinderaugen in Essener Uniklinikum fingen an zu strahlen

Ihr Konzert haben Revolverheld und Tonbandgerät gemeinsam gespielt. Neben Liedern von Revolverheld seien auch Songs wie „Sekundenstill“ und „Mein Herz ist ein Tourist“ der Hamburger Band gesungen worden. Auf jeder Station seien zwei bis vier Lieder gespielt worden. Zeit für die Kinder kam während der Konzerte nicht zu kurz. „Nach den Songs und auch beim Singen haben alle miteinander agiert“, berichtet Döring.

Es habe aber nicht immer die Möglichkeit gegeben, direkt in den Patientenzimmern zu spielen oder mit mehreren Kindern im Spielezimmer. „Wo die Bands gesungen haben, hing auch immer von der krankheitsbedingten Situation ab“, erklärt die Mitarbeiterin. Teilweise haben die Künstler deshalb vor den Zimmern gespielt. Zum Abschluss bekamen alle Kinder Geschenktüten mit Sachspenden von den Organisatoren. „Da wurden die Kinderaugen auch nochmal ganz groß“, erzählt Döring.

Klinikkonzert ist gelungene Abwechslung für Kinder, Eltern und Klinikpersonal

Sowohl für die Kinder als auch für die Mitarbeitenden der Kinderklinik sei das Konzert eine gelungene Abwechslung gewesen. „Das war eine tolle Ablenkung vom Klinikalltag“, ist sich auch Stephanie Sussmann, Mitarbeiterin des Vereins Kinderklinikkonzerte, sicher. Die Konzertreihe ist für das jeweilige Klinikpersonal – genauso wie für die Kinder – eine Überraschung. Bis zum Auftritt wissen sie nicht, welche Künstler auftreten werden.

Auch anwesende Eltern haben den Organisatoren gedankt und seien positiv von dem Konzert überrascht gewesen. Solche Veranstaltungen lockern den Klinikalltag auf, erzählt Döring von den Rückmeldungen der Eltern. Die Uniklinik selbst resümierte am späten Montagnachmittag auf Facebook: „Einfach eine sehr schöne Aktion, die den Kindern viel Freude bereitet. Vielen Dank.“

Kinderklinikkonzerte in zehn weiteren Städten

Die in Essen gestartete Konzerttour war ursprünglich für das Jahr 2021 geplant, wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben. Im Rahmen der Kinderklinik-Konzertreihe treten bekannte Künstlerinnen und Künstler auf den Kinderstationen von Krankenhäusern neben Essen in neun weiteren deutschen Städten auf. An welchem Tag die Musiker auftreten und welche Kliniken dazugehören, halten die Organisatoren bis zum Auftritt geheim. Auch die Musiker variieren von Stadt zu Stadt.

Die Mitarbeiterin des Vereins Kinderklinikkonzerte erzählt, dass sie zu Beginn die Auftritte in Magdeburg organisiert hätten, der Stadt, aus der die Vereinsvorsitzende Nicole John sowie weitere Vereinsmitglieder stammen. Dies habe vor Ort immer größere Wellen geschlagen, sodass der Verein Anfragen aus Kliniken deutschlandweit bekommen habe. Döring: „Daraus ist die Idee gewachsen, das als Tour in ganz Deutschland zu organisieren.“

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen