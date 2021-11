Kinderheim in Essen-Kettwig bekommt einen neuen Träger

Das Kinderheim in Essen-Kettwig liegt unweit der Ruhr. Die Caritas-SkF-Essen gGmbH (cse) wird ab 2022 Gesellschafter der Kinder- und Jugendhilfe St. Peter gGmbH, die bislang die Trägerschaft u.a. des Heimes inne hatte.

Essen-Kettwig. 2020 kriselte es zwischen der Leitung des Kettwiger Kinderheims und der katholischen Gemeinde. Nun bekommt die Einrichtung einen neuen Träger.

Das Kinderheim St. Josefshaus in Essen-Kettwig bekommt einen neuen Träger. Ebenso die zur Kinder- und Jugendhilfe St. Peter gGmbH gehörenden Kitas.

in Essen-Kettwig bekommt einen neuen Träger. Ebenso die zur Kinder- und Jugendhilfe St. Peter gGmbH gehörenden Kitas. Ab 1. Januar 2022 übernimmt die Caritas-SkF-Essen gGmbH (kurz cse) die Gesellschaftsanteile von der katholischen Kirchengemeinde.

die Gesellschaftsanteile von der katholischen Kirchengemeinde. Die cse betreibt über 50 Einrichtungen an verschiedenen Standorten im gesamten Essener Stadtgebiet und hat große Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit.

Die Caritas-SkF-Essen gGmbH (kurz cse) übernimmt von der Katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Laurentius in Kettwig die Gesellschaftsanteile der Kinder- und Jugendhilfe St. Peter gGmbH. Geplant ist der Wechsel zum 1. Januar 2022. Die Gesellschaft an sich bleibt aber erhalten. Sie umfasst weiterhin das Kinderheim St. Josefshaus sowie die Kindertagesstätte St. Matthias und den Kindergarten St. Joseph in Kettwig.

Angebote sollen in die Strukturen der cse überführt werden

Lange ist es still gewesen um das Kinderheim St. Josefshaus, nachdem es im Oktober 2020 zu einer Krise gekommen war zwischen Heimleitung, Kirchenvorstand und Verwaltungsrat. Der in die Öffentlichkeit getragene Konflikt führte zur Absetzung der Heimleiterin und gleichzeitigen Geschäftsführerin der Kinder- und Jugendhilfe St. Peter gGmbH.

Wenig später wurde die Kündigung zurückgenommen, die Leiterin wieder eingesetzt. Seither bemühte sich die Kirchengemeinde allerdings – nach den der Redaktion vorliegenden Informationen mit Unterstützung des Erzbistums Köln – um eine Übergabe der gGmbh an einen anderen Träger.

Zum Kinderheim St. Josefshaus gehören mehrere Außenwohngruppen, eine Tagesgruppe und ambulante Dienste. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Dieser ist nun gefunden. Die Gremien der Kirchengemeinde und der cse sind sich über die Kaufabsicht einig. Zum Kinderheim St. Josefshaus gehören mehrere Außenwohngruppen, eine Tagesgruppe und ambulante Dienste. „Wir werden gemeinsam prüfen, in welcher Form diese Angebote in die Strukturen der cse überführt werden können. Da wir wissen, wie wichtig gerade in der Kinder- und Jugendhilfe Beständigkeit und langfristige Beziehungen sind, wollen wir genau für diese Kontinuität stehen“, betont cse-Geschäftsführer Andreas Bierod.

Kirchenvorstand begrüßt den Verkauf der Gesellschaft

Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der cse hatten sich für den Kauf der Kinder- und Jugendhilfe St. Peter gGmbH ausgesprochen. „Der Erhalt und die Weiterentwicklung der sehr tradierten und fachlich hoch anerkannten Angebote in der Essener Caritas-Familie hat für uns eine große Bedeutung“, sagt Caritasdirektor Björn Enno Hermans, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der cse ist.

Der Kirchenvorstand St. Peter und Laurentius hat als bisheriger Gesellschafter dem Verkauf ebenfalls zugestimmt. „Mit der Caritas-SkF-Essen gGmbH haben wir einen neuen Gesellschafter gefunden, der die gute Arbeit für die Kinder und Jugendlichen in Kettwig, Altendorf und Mintard weiterführt“, so Alexandra Alves aus dem Kirchenvorstand St. Peter und Laurentius und Vorsitzende des Verwaltungsrats.

Neue Heimleiterin hat bereits die Geschäfte übernommen

Die Geschäftsführung und Einrichtungsleitung der Kinder- und Jugendhilfe St. Peter gGmbH hat bereits zum 1. November Gabriele Schneider, bisherige Personalleiterin der cse, übernommen. „Ich bin noch dabei, alles kennenzulernen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team. Ich erlebe hier eine hohe Fachlichkeit und möchte gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Ankommen und die Weiterentwicklung gestalten.“

Sozialverband hat 900 Mitarbeitende in über 50 Einrichtungen

Zum Hintergrund: Die beiden Sozialverbände Caritasverband für die Stadt Essen e.V. und Sozialdienst katholischer Frauen Essen-Mitte e.V. haben ihre operativen Dienste in der Caritas-SkF-Essen gGmbH (cse) zusammengefasst. Rund 900 Mitarbeitende sind in über 50 Einrichtungen an verschiedenen Standorten im gesamten Essener Stadtgebiet tätig.

Die Kinder- und Jugendhilfe St. Peter gGmbH wurde 2004 gegründet. Neben dem Kinderheim St. Josefshaus gehören die beiden Kitas St. Matthias und St. Joseph sowie das Familienzentrum Kettwig im Verbund mit der evangelischen Kirche Kettwig zur Kinder- und Jugendhilfe. Einziger Gesellschafter war bislang die Kirchengemeinde St. Peter und Laurentius.

