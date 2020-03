Kinderbetreuung: Essen richtet Info-Telefon für Eltern ein

So sieht es derzeit in vielen Kitas aus: Die Stühle hochgestellt, der Betrieb eingestellt.

Essen. Der Essener Familienpunkt ist coronabedingt geschlossen. Eltern können sich zum Thema Notbetreuung für Kinder jetzt an ein Info-Telefon wenden.

Eltern, die Fragen zum Thema Kitas und Notbetreuung für Kinder haben, können sich telefonisch an den Familienpunkt der Stadt Essen wenden.

Bekanntlich sind die Kitas zunächst bis nach den Osterferien (19. April) geschlossen. Laut Erlass der Landesregierung soll in den Kitas und bei Tageseltern aber eine Notbetreuung eingerichtet werden für Kinder „unentbehrlicher Schlüsselpersonen“, die etwa in der Pflege, bei Feuerwehr, Polizei oder im Gesundheitssektor arbeiten. Eine Bescheinigung des Arbeitgebers ist der Kita-Leitung vorzulegen. Diese sendet eine Kopie an das Jugendamt. Der Vordruck findet sich auf: www.essen.de

Stadt entscheidet noch über Rückerstattung der Gebühren

Für Fragen zur Notbetreuung ist der Familienpunkt montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter 0201 88-51777 erreichbar. Das Büro des Familienpunktes in der City ist für den Publikumsverkehr derzeit geschlossen, um ein Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus für Bürger und Team so gering wie möglich zu halten.

Für Kinder, die keine Notbetreuung erhalten, wird die Rückzahlung der Elternbeiträge aktuell geprüft. Ein Schreiben oder eine Antragstellung ist dazu nicht erforderlich.